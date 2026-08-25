Nules sienta a la mesa a 4.500 vecinos en el Sopar de Germanor de sus fiestas
El alcalde incide en la importancia de la implicación de los trabajadores municipales, con un dispositivo de 25 personas, en uno de los actos que requiere un mayor esfuerzo organizativo en menos tiempo
Más del 30% de los vecinos de Nules han participado en el Sopar de Germanor. Así puede resumirse en cifras una de las citas más emblemáticas de la programación de las fiestas patronales de Sant Bartomeu. Y es que 4.500 de los algo más de 14.000 habitantes de la población se han concentrado en la explanada de la avenida Marqués de Santa Cruz en un acto que, desde que comenzó a organizarse, ha contado con al colaboración del periódico Mediterráneo.
Como su nombre indica, la convocatoria pretende ser un ejercicio de hermandad y nada como ponerlo en práctica alrededor de una a mesa, el secreto del éxito de una cena en la que el plato principal es la caldereta de bou.
Preparativos
Pero si bien lo importante es lo que sucede a partir de que las peñas, familias y grupos de congregarse en la mencionada explanada, lo cierto es que los preparativos llevan días en marcha.
Detrás de cada acto hay un esfuerzo operativo y de coordinación que no se ve, pero que es indispensable para que todo vaya bien»
La infraestructura para poder dar de comer a 4.500 personas, que el reparto de la cena sea lo más ágil y eficiente posible, que todo el mundo tenga su lugar reservado garantizado y que el evento se desarrolle con seguridad, requiere de una movilización de personas que el alcalde, David García, quiere poner en valor, porque «aunque la gente sabe que las mesas, las sillas y demás cuestiones no aparecen y desaparecen porque sí, a menudo pasa desapercibido».
Equipo
Desde la Concejalía de Fiestas hablan de «un gran equipo de protocolo, fiestas, brigada y policía» más de 25 personas, que durante la noche etán pendientes de esos detalles de organización, aunque ya en los días previos, en las tareas de montaje, como sucederá con el desmontaje, así como en la gestión de las reservas y la distribución de las mesas, han hecho compatible los preparativos de esta cena con el del resto de los actos festivos y la rutina diaria del consistorio, que no se detiene.
«Detrás de cada acto hay un esfuerzo operativo y de coordinación que no se ve, pero que es indispensable para que todo vaya bien y lo cierto es que si pasa desapercibido, es porque se ha hecho bien, por eso creo que es importante destacar que están ahí, trabajando mientras el resto disfrutamos», incide el alcalde, que ha estado con la reina de la Vila, Candela Lucas, su corte de honor y buena parte de la corporación municipal, acompañando a las peñas y resto de vecinos en esta emblemática cena, en un día de especial protagonismo de la peña El Bou, con la transhumancia y la exhibición de un cerril de la ganadería de Margalhos.
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