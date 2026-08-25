Onda intensifica la limpieza de imbornales ante la llegada de los meses de mayor riesgo de lluvias

El Ayuntamiento de Onda ha intensificado durante estas semanas las labores de limpieza y mantenimiento de imbornales y elementos de la red de drenaje del municipio con el objetivo de preparar el municipio ante los episodios de lluvias intensas que pueden producirse durante los próximos meses.

Los trabajos se están desarrollando de manera preventiva en distintos puntos, prestando especial atención a aquellas zonas en las que, por sus características, puede producirse una mayor acumulación de agua. Las actuaciones incluyen la retirada de hojas, tierra, residuos y otros elementos que puedan dificultar la correcta evacuación del agua hacia la red de saneamiento.

Supervisión

El concejal de Vía Pública de Onda, Vicente Ramón, ha supervisado los trabajos que se están llevando a cabo en diferentes puntos del municipio para comprobar el desarrollo de las actuaciones. En este sentido, Ramón, ha señalado que la prevención es "fundamental", por eso, "nos anticipamos a las lluvias reforzando el mantenimiento para que el municipio esté preparado y minimizar riesgos ante posibles episodios de precipitaciones intensas”.

Estos trabajos se realizan de forma periódica durante todo el año, pero conviene reforzarlos antes de los meses en los que existe una mayor probabilidad de lluvias fuertes" Vicente Ramón — Concejal de Vía Pública de Onda

Asimismo, Ramón ha añadido que “estos trabajos se realizan de forma periódica durante todo el año, pero conviene reforzarlos especialmente antes de los meses en los que existe una mayor probabilidad de lluvias fuertes”.

Mantenimiento preventivo

La actuación forma parte de las labores habituales de mantenimiento que desarrolla el Ayuntamiento en la vía pública y que, ante la proximidad del otoño, se refuerzan con el objetivo de anticiparse a posibles fenómenos meteorológicos adversos.

Además de la limpieza, los trabajos permiten detectar posibles obstrucciones o incidencias en los puntos de recogida de aguas y actuar sobre ellas antes de que se produzcan episodios de precipitaciones importantes.

Desde el Ayuntamiento se continuará realizando un seguimiento de los puntos más sensibles del municipio, reforzando las actuaciones de mantenimiento y atendiendo a la evolución de las previsiones meteorológicas.