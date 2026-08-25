El Pacte Ceràmic refuerza su trabajo en Burriana con 79 empresas contactadas desde 2025
El consorcio, en colaboración con el Ayuntamiento, ha realizado 16 visitas, once talleres y varias jornadas formativas en lo que va de año
El consorcio gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d’Influència continúa reforzando su presencia y su trabajo directo en Burriana, donde desde el inicio del nuevo proyecto, en 2025, ha realizado 79 acciones de prospección empresarial, incluyendo visitas a empresas y recogida de información sobre sus necesidades.
La concejala de Políticas Activas de Empleo del Ayuntamiento de Burriana, Suni Fandos, ha destacado la importancia de la colaboración con el consorcio para "seguir acercando a nuestros vecinos recursos que mejoren sus oportunidades laborales y, al mismo tiempo, conocer de primera mano las necesidades de nuestras empresas".
El objetivo es seguir acercando a nuestros vecinos recursos que mejoren sus oportunidades laborales y, al mismo tiempo, conocer de primera mano las necesidades de nuestras empresas"
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En concreto, durante lo que llevamos de 2026 se han llevado a cabo 16 actuaciones de prospección, una actividad que permite al equipo técnico conocer de primera mano la realidad del tejido empresarial de Burriana, detectar sus necesidades y anticipar las dificultades relacionadas con la contratación, los perfiles profesionales y la formación.
Este contacto directo con las empresas constituye una de las principales herramientas del consorcio para adaptar sus servicios a las necesidades del territorio. La información obtenida durante las visitas permite orientar mejor las actuaciones de intermediación laboral, formación y mejora de la empleabilidad, favoreciendo la conexión entre las necesidades de las empresas y las capacidades de las personas que buscan una oportunidad laboral.
237 beneficiarios
Junto al trabajo con el tejido empresarial, el Pacte también ha desarrollado en Burriana 11 talleres y jornadas centrados en la mejora de la empleabilidad y las competencias digitales, en los que han participado 237 personas. Estas acciones permiten acercar a la ciudadanía herramientas y conocimientos que facilitan la búsqueda de empleo y mejoran sus posibilidades de adaptación a un mercado laboral cada vez más cambiante.
Estos datos demuestran que la colaboración entre el Ayuntamiento y el Pacte Ceràmic tiene una aplicación directa en nuestro municipio"
Fandos ha señalado que "estos datos demuestran que la colaboración entre el Ayuntamiento y el Pacte Ceràmic tiene una aplicación directa en nuestro municipio. No se trata únicamente de ofrecer formación o atención a las personas que buscan empleo, sino también de salir al territorio, hablar con las empresas y conocer qué perfiles y competencias están demandando para poder dar una respuesta más eficaz".
Más información
El trabajo desarrollado en Burriana se enmarca en el proyecto Creando Oportunidades: Em-prendimiento, Empleo y Formación, que articula la actividad del Consorcio en torno al apoyo al emprendimiento, la orientación e intermediación laboral y una formación adaptada a las necesidades del territorio y de su tejido productivo.
La colaboración entre el Ayuntamiento de Burriana y el Pacte Ceràmic permite así mantener una atención cercana y especializada en el municipio, combinando la atención directa a la ciudadanía con el conocimiento de las necesidades de las empresas para contribuir a mejorar la empleabilidad, facilitar la incorporación de profesionales al mercado laboral y fortalecer el tejido económico local.
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