El Pacte Ceràmic refuerza su trabajo en Burriana con 79 empresas contactadas desde 2025

El consorcio gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d’Influència continúa reforzando su presencia y su trabajo directo en Burriana, donde desde el inicio del nuevo proyecto, en 2025, ha realizado 79 acciones de prospección empresarial, incluyendo visitas a empresas y recogida de información sobre sus necesidades.

Burriana y la colaboración con el Pacte Ceràmic permite ofrecer recursos concretos a las personas desempleadas / Mediterráneo

La concejala de Políticas Activas de Empleo del Ayuntamiento de Burriana, Suni Fandos, ha destacado la importancia de la colaboración con el consorcio para "seguir acercando a nuestros vecinos recursos que mejoren sus oportunidades laborales y, al mismo tiempo, conocer de primera mano las necesidades de nuestras empresas".

El objetivo es seguir acercando a nuestros vecinos recursos que mejoren sus oportunidades laborales y, al mismo tiempo, conocer de primera mano las necesidades de nuestras empresas" Suni Fandos — Concejala de Políticas Activas de Empleo del Ayuntamiento de Burriana

Balance

En concreto, durante lo que llevamos de 2026 se han llevado a cabo 16 actuaciones de prospección, una actividad que permite al equipo técnico conocer de primera mano la realidad del tejido empresarial de Burriana, detectar sus necesidades y anticipar las dificultades relacionadas con la contratación, los perfiles profesionales y la formación.

Este contacto directo con las empresas constituye una de las principales herramientas del consorcio para adaptar sus servicios a las necesidades del territorio. La información obtenida durante las visitas permite orientar mejor las actuaciones de intermediación laboral, formación y mejora de la empleabilidad, favoreciendo la conexión entre las necesidades de las empresas y las capacidades de las personas que buscan una oportunidad laboral.

237 beneficiarios

Junto al trabajo con el tejido empresarial, el Pacte también ha desarrollado en Burriana 11 talleres y jornadas centrados en la mejora de la empleabilidad y las competencias digitales, en los que han participado 237 personas. Estas acciones permiten acercar a la ciudadanía herramientas y conocimientos que facilitan la búsqueda de empleo y mejoran sus posibilidades de adaptación a un mercado laboral cada vez más cambiante.

Estos datos demuestran que la colaboración entre el Ayuntamiento y el Pacte Ceràmic tiene una aplicación directa en nuestro municipio" Suni Fandos — Concejala de Políticas Activas de Empleo del Ayuntamiento de Burriana

Fandos ha señalado que "estos datos demuestran que la colaboración entre el Ayuntamiento y el Pacte Ceràmic tiene una aplicación directa en nuestro municipio. No se trata únicamente de ofrecer formación o atención a las personas que buscan empleo, sino también de salir al territorio, hablar con las empresas y conocer qué perfiles y competencias están demandando para poder dar una respuesta más eficaz".

Más información

El trabajo desarrollado en Burriana se enmarca en el proyecto Creando Oportunidades: Em-prendimiento, Empleo y Formación, que articula la actividad del Consorcio en torno al apoyo al emprendimiento, la orientación e intermediación laboral y una formación adaptada a las necesidades del territorio y de su tejido productivo.

La colaboración entre el Ayuntamiento de Burriana y el Pacte Ceràmic permite así mantener una atención cercana y especializada en el municipio, combinando la atención directa a la ciudadanía con el conocimiento de las necesidades de las empresas para contribuir a mejorar la empleabilidad, facilitar la incorporación de profesionales al mercado laboral y fortalecer el tejido económico local.