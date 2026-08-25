Los toros a mansalva y la música por doquier consagran el éxito de las fiestas de Alcalà de Xivert
Las celebraciones en honor a San Juan Bautista y el Sagrado Corazón de Jesús llegan a su ecuador con una masiva respuesta del público
Las fiestas patronales de Alcalà de Xivert, que se celebran en honor a San Juan Bautista y al Sagrado Corazón de Jesús, han alcanzado ya su ecuador con un balance inmejorable. Vecinos y visitantes se han volcado en las calles demostrando que, en estos días tan señalados, el que se aburre es porque quiere. La respuesta del público está siendo masiva en cada uno de los actos programados, consolidando estas fechas como el gran motor cultural de la localidad durante el verano.
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El rugido de la plaza y los escenarios
Toros y música se han erigido como los principales ingredientes de un cartel que no da tregua al descanso de los xivertenses y visitantes. Los aficionados taurinos están disfrutando de toros a mansalva en todas sus variedades posibles dentro de la tradición local. En el plano musical, la variedad es total con verbenas, discomóviles, danza y multitudinarios conciertos tributo (Nino Bravo y La Oreja de Van Gogh) que llenan las noches de ritmo y excelente ambiente.
La exhibición de los astados destaca por su diversidad, ofreciendo desde el reñido concurso de ganaderías hasta los espectaculares toros embolados y el concurso de embolar. Tampoco falta el componente gastronómico ligado a la fiesta con el tradicional ‘tombet de bou’, que congrega a cientos de comensales. Toda esta oferta taurina mantiene en vilo a una afición entregada que abarrota cada uno de los recintos habilitados.
Tradición y destreza en las calles
La actividad urbana paralela no ha cesado, destacando una concurrida ruta de la tapa idónea para saborear la gastronomía local. Este martes estuvo marcado por el emocionante campeonato de subida a la torre-campanario, seguido por las exhibiciones vespertinas. Por la mañana, tuvo lugar una exhibición de trashumancia urbana, con la exhibición de siete pequeños astados de raza no apta para la lidia, para el disfrute de los más pequeños.
Próximas citas clave
La programación continúa con fuerza para este miércoles, arrancando por la tarde con el deporte del concurso de Handball Street. La noche promete ser una de las más multitudinarias; la actividad taurina comenzará a las 22:00 horas con la embolada de un ejemplar de la ganadería de Dani Machancoses. Justo después, a las 23:30 horas, llegará el plato fuerte musical con la esperada actuación del grupo La Misión en el recuperado campo de fútbol municipal.
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