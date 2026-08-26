Benicàssim realiza un plan preventivo de limpieza intensiva de imbornales ante la posible llegada de gota fría

El Ayuntamiento de Benicàssim está desarrollando un plan preventivo de limpieza intensiva de imbornales y barrancos ante la posible llegada de una gota fría. Esta iniciativa contará con la limpieza profunda de los imbornales de calles y avenidas del municipio que presentan mayor riesgo de inundación y se suman a todas las ya realizadas a lo largo del mes de agosto. La localidad refuerza así la limpieza de imbornales para reducir el riesgo de inundaciones.

“La prevención y la coordinación son primordiales. Por ello, además de las tareas de mantenimiento anual, hemos reforzado la limpieza de la red de captación y drenaje de aguas pluviales ante la posible llegada de una gota fría”, ha señalado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

El objetivo de la limpieza preventiva de imbornales es retirar la suciedad, hojas y papeles que puedan obstruirlos, ya que estos elementos dificultan la recogida de agua durante los días de lluvia y pueden provocar inundaciones en las calles.

Por su parte, la concejal de Medio Ambiente, Vanessa Batalla, ha subrayado la importancia de estos trabajos de limpieza de imbornales, “los cuales se suman a las tareas de prevención y revisión de los barrancos en su tramo urbano. El objetivo es evitar obstrucciones que puedan dificultar el correcto funcionamiento de la red de saneamiento, anticipándose así a posibles episodios de lluvias intensas”.

Plan de mejora de la red de pluviales de Benicàssim

Además, el consistorio se encuentra inmerso en un plan para la mejora de la red de pluviales, especialmente centrado en aquellas zonas del municipio con mayor riesgo de inundación. En octubre comienza la obra de mejora de la red de pluviales del entorno del CEIP Palmerar para minimizar su riesgo de inundación. Con una inversión total de 311.119 euros y un plazo de ejecución estimado de tres meses, esta actuación forma parte de la estrategia municipal para reforzar las infraestructuras hidráulicas y prevenir los efectos de lluvias intensas.

Esta obra se suma a la que ya se encuentra en ejecución en la calle Vicent Fuentes i Ramón con la construcción de una nueva red de pluviales en el tramo comprendido entre las calles Quevedo y Sigalero con un presupuesto superior a los 200.000 euros.

También destacan las actuaciones realizadas recientemente con la mejora del drenaje en la calle Violant de Casalduch, ejecutada en 2023, que incluyó la instalación de una conducción de gran capacidad y nuevos imbornales para optimizar la evacuación del agua de lluvia en la zona.

Asimismo, el Ayuntamiento de Benicàssim ha aprobado en pleno el proyecto para la ejecución de motas en el Quadro Santiago. Esta actuación incorpora también estudios de inundabilidad en otras áreas críticas, mejoras en el drenaje y actuaciones hidráulicas específicas con el objetivo de mitigar los problemas de inundabilidad en este enclave.

Además, a finales del pasado año, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno de España que contemple la solución de inundabilidad del barranco Sigalero dentro de las obras prioritarias estatales contra las inundaciones. Se trata de la necesidad de proyectar a medio plazo la construcción de una balsa de laminación en el cauce del barranco del Sigalero, que afecta a más de 600 viviendas.