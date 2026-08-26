Burriana se prepara para la Misericòrdia con más de un centenar de actos y un amplio dispositivo de seguridad

Burriana ya tiene todo listo para las Fiestas de la Misericòrdia de 2026, que del 4 al 13 de septiembre ofrecerán más de un centenar de actos entre festejos taurinos, música, cultura y actividades infantiles. El Ayuntamiento ha dado a conocer una programación que mantiene las principales tradiciones y que este año estará marcada por el 50 aniversario de la Comissió del Bou. La elevada actividad prevista durante estos días ha llevado además a reforzar el dispositivo de seguridad, coordinado hoy en la Junta Local de Seguridad.

La reunión ha estado encabezada por el alcalde, Jorge Monferrer, y la secretaria general de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, Alicia Guillén, junto a ediles de las áreas implicadas y mandos de la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía de la Generalitat. El encuentro ha servido para coordinar el dispositivo, que reforzará la vigilancia durante los encierros, la Carpa de la Festa, la Entrada de Peñas, la Batalla de Flores y, además de controlar los horarios de cierre de los locales de las peñas.

En materia de convivencia, las noches del 4, 5, 7, 11 y 12 de septiembre las peñas deberán desconectar la música a las 3.30 horas y cerrar a las 4.00, mientras que el resto de noches la música finalizará a la 1.30 y el cierre será a las 2.00 horas. La normativa también estipula que las mesas y sillas podrán instalarse para las comidas a partir de las 12.00 horas y deberán recogerse a las 17.30, mientras que para las cenas podrán sacarse a partir de las 20.00 horas y deberán retirarse a la 1.30. Los espacios ocupados deberán quedar completamente limpios antes del cierre.

El alcalde, Jorge Monferrer, junto a representantes municipales y de las fuerzas de seguridad durante la reunión preparatoria del dispositivo. / MEDITERRÁNEO

Pistoletazo de salida

La programación arrancará oficialmente el viernes 4 de septiembre con el tradicional Esclafit desde el balcón del Ayuntamiento, después de los trabajos de montaje de los cadafals. Entre las jornadas centrales destaca el 8 de septiembre, día de la patrona, con la solemne misa, la procesión y un castillo de fuegos artificiales. La víspera, el 7 de septiembre, se celebrará el XXII Desfile de Fanalets, una de las citas más esperadas por los niños.

En el capítulo de citas emblemáticas hay una novedad por ausencia: desaparece la tradicional fiesta de las paellas. La cita, que en los últimos años había perdido buena parte de su carácter multitudinario y había quedado principalmente ligada a la iniciativa de las propias peñas en sus casales, no aparece en el calendario oficial.

La tradición taurina volverá a marcar buena parte del calendario y este año lo hará con una celebración especial: el 50 aniversario de la Comissió del Bou. La efeméride contará con una exposición fotográfica y un desfile de sus miembros que culminará el lunes 7 con la salida del toro Tutor, de la ganadería Garcigrande.

El programa reunirá además 19 toros cerriles de ganaderías de renombre y citas populares como la entrada de toros y vacas de Nacho Claramonte el sábado 5 a las 12.00 horas, mientras que el domingo 6, a las 10.30, llegará el gran encierro de La Espuela, con tres pasadas. El miércoles 9, a las 23.00 horas, será el turno del encierro de toros embolados de esta misma ganadería.

La plaza José Iturbi concentrará buena parte de la oferta musical, con los conciertos gratuitos de Seguridad Social, Los Diablos y el festival Borriana Sona, además de la Carpa de la Festa en la calle Argila. Los más pequeños contarán también con propuestas como el pasacalle taurino infantil, los encierros de carretones embolados y el IV Festival de Magia. El calendario tendrá un último capítulo el 19 de septiembre con la Batalla de Flores y el pa i porta.