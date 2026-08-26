La inesperada alianza entre un psicólogo y un barbero que está dando que hablar en Els Ports

Mientras muchos jóvenes abandonan el interior en busca de oportunidades, Christian Buenaventura y Genderson Gregorio han decidido construir su futuro en Morella. Uno es psicólogo; el otro, barbero. Juntos impulsan un proyecto que busca romper tabúes en torno a la salud mental masculina y demostrar que también desde una comarca como Els Ports pueden surgir iniciativas innovadoras con impacto social.

El impulsor de la iniciativa es Christian Buenaventura, recién graduado en Psicología y actualmente especializado en el ámbito infantojuvenil y en el acompañamiento a las familias. A través de Hari Fundación Emocional, su empresa, desarrolla un proyecto centrado en la coeducación, la perspectiva de género y la salud emocional, convencido de que muchos problemas comienzan en los estereotipos que los niños interiorizan desde edades tempranas.

“Seguimos educando a muchos niños para que escondan lo que sienten porque creen que un hombre no puede mostrarse vulnerable. Esa educación emocional acaba pasando factura”, explica.

Christian tenía claro, además, que quería alejarse del modelo tradicional de consulta. “No quería ser el psicólogo distante. Buscaba una manera de acercarme a los jóvenes y generar confianza”.

Una barbería para hablar sin ser juzgado

La respuesta la encontró en la barbería de Genderson Gregorio Pérez Díaz. Nacido en Venezuela y residente en Morella desde 2023, ha convertido su negocio en un espacio en el que las conversaciones van mucho más allá de un corte de pelo.

“Es un lugar donde cualquiera puede sentirse cómodo y hablar con libertad. Aquí nadie es juzgado”, asegura Genderson.

Con el tiempo, ambos descubrieron que compartían la misma inquietud por el bienestar emocional de las personas y decidieron unir sus profesiones. “Siempre decimos que Genderson arregla las cabezas por fuera y yo intento ayudarlas por dentro”, resume Christian.

El proyecto fue presentado a la Mancomunitat Comarcal Els Ports, que, junto con los ayuntamientos, ha coordinado una gira de verano por diferentes localidades de la comarca. La iniciativa pretende llevar la conversación sobre la salud mental hasta espacios cotidianos y acercarse especialmente a aquellos hombres que habitualmente no participan en charlas o actividades de este tipo.

“Como muchos hombres no vienen a nuestras charlas, vamos nosotros donde están ellos. Este verano hablamos en las piscinas municipales para que estos temas formen parte de una conversación cotidiana”, explica el psicólogo.

Uno de los objetivos centrales es enseñar a identificar y gestionar las emociones antes de que el malestar derive en comportamientos dañinos. “Queremos demostrar que el malestar masculino, cuando no se gestiona adecuadamente, puede acabar transformándose en violencia. Las emociones siempre aparecerán; lo importante es aprender a reconocerlas y gestionarlas”, afirma Christian.

Juntos impulsan un proyecto que pretende romper tabúes sobre la salud mental masculina. / MEDITERRÁNEO

Emprender y construir futuro desde Els Ports

Más allá de su mensaje sobre salud mental, Christian y Genderson representan también una historia de emprendimiento en un territorio marcado por la despoblación. El primero ha decidido desarrollar desde Morella un proyecto profesional con vocación comarcal, mientras que el segundo ha encontrado en la capital dels Ports el lugar donde construir una nueva vida y aportar valor a la comunidad.

Sus trayectorias muestran dos formas diferentes de apostar por el territorio: quedarse para emprender y llegar para echar raíces. Dos caminos que confluyen en un mismo objetivo, el de generar oportunidades y mejorar el bienestar de quienes viven en la comarca.

En una zona acostumbrada a hablar de pérdida de habitantes, iniciativas como la suya demuestran que también hay jóvenes dispuestos a quedarse, emprender y crear nuevos proyectos desde el interior. Una apuesta que combina innovación social, salud emocional y arraigo en un territorio que busca nuevas razones para mirar al futuro.