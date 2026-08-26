Nules activa en fiestas un punto de atención frente a agresiones, sumisión química y LGTBIfobia

Nules cuenta este año en sus fiestas patronales con un Punto PAVE, con el que se quiere concienciar a la ciudadanía que es necesario el compromiso de todos y de todas para disfrutar de los espacios festivos con seguridad y libertad.

En concreto, se trata de un punto de atención especializada para víctimas que aplica tres protocolos diferenciados para violencia de género, sumisión química y LGTBIfobia, y que el año pasado se instaló por primera vez convirtiéndose así en un municipio pionero e innovador en la Comunitat Valenciana.

Así, este Punto PAVE está desarrollado por la Plataforma Autonómica LGTBI de la Comunitat Valenciana, y ofrece una atención homogénea pero flexible, adaptándola a las particularidades de cada caso, “gracias a esta victimología específica, se garantiza una respuesta personalizada y de mayor calidad, mejorando así la atención humana y el apoyo a las víctimas”, ha comentado la concejal de Políticas de Igualdad, Gemma Carratalá.

Pulseras antiextravíos para niños y niñas

Además, el Punto PAVE cuenta también con servicio de ambulancia, y tiene pulseras para los más pequeños y pequeñas para evitar que ningún niño ni niña se extravíe. La pulsera tiene un código para facilitar su localización, de modo que previamente los padres y madres deben facilitar al Punto PAVE un teléfono de contacto para localizarlos en el caso de que los y las menores no encuentren a sus progenitores.

El Punto PAVE se instala en los actos festivos más multitudinarios como el Sopar de Germanor que tuvo lugar en la avenida Marqués de Santa Cruz la noche del martes, un acto que tuvo una participación de alrededor de 4.500 personas, y que, sin duda, es uno de los actos más multitudinarios de la programación festiva de Sant Bartomeu, y que cuenta también con orquesta y discomóvil.

Asimismo, otro punto se instalará en el baile de disfraces que se celebrará el jueves 27 de agosto. Además, también se instalará en algunas de las discomóviles que hay a lo largo de la semana festiva.

Ante lo cual, la concejal de Políticas de Igualdad, Gemma Carratalá, ha señalado que “con esta actuación queremos evitar actitudes y conductas sexistas que puedan llegar a la ofensa, la intimidación o, incluso, a algún tipo de agresión en el transcurso de las fiestas patronales”.