Festes de Sant Bartomeu
Nules activa en fiestas un punto de atención frente a agresiones, sumisión química y LGTBIfobia
El servicio está presente en las principales citas festivas y cuenta también con ambulancia y pulseras identificativas para menores
Nules cuenta este año en sus fiestas patronales con un Punto PAVE, con el que se quiere concienciar a la ciudadanía que es necesario el compromiso de todos y de todas para disfrutar de los espacios festivos con seguridad y libertad.
En concreto, se trata de un punto de atención especializada para víctimas que aplica tres protocolos diferenciados para violencia de género, sumisión química y LGTBIfobia, y que el año pasado se instaló por primera vez convirtiéndose así en un municipio pionero e innovador en la Comunitat Valenciana.
Así, este Punto PAVE está desarrollado por la Plataforma Autonómica LGTBI de la Comunitat Valenciana, y ofrece una atención homogénea pero flexible, adaptándola a las particularidades de cada caso, “gracias a esta victimología específica, se garantiza una respuesta personalizada y de mayor calidad, mejorando así la atención humana y el apoyo a las víctimas”, ha comentado la concejal de Políticas de Igualdad, Gemma Carratalá.
Pulseras antiextravíos para niños y niñas
Además, el Punto PAVE cuenta también con servicio de ambulancia, y tiene pulseras para los más pequeños y pequeñas para evitar que ningún niño ni niña se extravíe. La pulsera tiene un código para facilitar su localización, de modo que previamente los padres y madres deben facilitar al Punto PAVE un teléfono de contacto para localizarlos en el caso de que los y las menores no encuentren a sus progenitores.
Programa oficial de las fiestas de Sant Bartomeu de Nules: Todos los actos
El Punto PAVE se instala en los actos festivos más multitudinarios como el Sopar de Germanor que tuvo lugar en la avenida Marqués de Santa Cruz la noche del martes, un acto que tuvo una participación de alrededor de 4.500 personas, y que, sin duda, es uno de los actos más multitudinarios de la programación festiva de Sant Bartomeu, y que cuenta también con orquesta y discomóvil.
Asimismo, otro punto se instalará en el baile de disfraces que se celebrará el jueves 27 de agosto. Además, también se instalará en algunas de las discomóviles que hay a lo largo de la semana festiva.
Ante lo cual, la concejal de Políticas de Igualdad, Gemma Carratalá, ha señalado que “con esta actuación queremos evitar actitudes y conductas sexistas que puedan llegar a la ofensa, la intimidación o, incluso, a algún tipo de agresión en el transcurso de las fiestas patronales”.
- Seis horas en el infierno: El ganadero de la Vall d'Uixó que no huyó del incendio para «salvar a los animales» y casi pierde la vida
- Una tienda de Castellón, de las de toda la vida, anuncia su cierre tras 42 años
- La orquesta Panorama cierra las fiestas de Morella por todo lo alto ante más de 2.500 personas
- El joven aspirante a bombero forestal de la Vall d'Uixó que ha convertido en arte su crítica social ante los incendios que asolan España
- Un toro cerril, el inusual regalo de aniversario a una empresa por sus 70 años en la Vall d'Uixó
- Las peñas toman las calles y dan la bienvenida oficial a las fiestas patronales de Nules con la popular Cridà
- Nules presenta los nueve cerriles para el cartel taurino de sus fiestas patronales de Sant Bartomeu
- Paloma Llorens, amputada por un sarcoma y escritora: 'Pensaba que mi vida se había acabado, que no iba a poder cuidar de mis hijos