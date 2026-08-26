Peñíscola afronta sus primeras fiestas BIC con 11 días de tradición, música y pólvora

La Concejalía de Fiestas de Peñíscola ha dado a conocer este miércoles todos los detalles de la programación con la que celebrará sus celebraciones patronales del 2026, que tendrán lugar del 7 al 17 de septiembre y que han sido recientemente declaradas Bien de Interés Cultural (BIC).

La programación incluye novedades como el recinto de El Jaleo, que estará ubicado en la calle Llevant y que contará con música y gastronomía en horario de vermut y tardeo durante las jornadas festivas.

Otra de las novedades será el día de finalización. Normalmente, Peñíscola ponía el broche de oro a sus festejos en honor a la Virgen de la Ermitana en domingo, mientras que este año lo hará en jueves. El 17 de septiembre llegará el pasacalle final con la reina y corte de honor hasta el Paseo Marítimo, donde se interpretará el himno regional y desde donde se disparará el ramillete de pirotecnia.

Autoridades, reina del 2026 e integrantes de entidades culturales han presentado el cartel de las fiestas patronales de Peñíscola de este 2026. / Alba Boix

El edil del área, Ramón Simó, acompañado por la reina del 2026, Carla Colom; el alcalde, Andrés Martínez, y los presidentes de las entidades mantenedoras de este año, Jesús Bayarri y Juan Llaudis, ha expresado su satisfacción al estar a punto de vivir las primeras fiestas declaradas Bien de Interés Cultural. “Este reconocimiento es, en gran parte, gracias a quienes durante generaciones han mantenido vivas nuestras tradiciones y es por eso por lo que este año ejercerán como mantenedores de fiestas el Grup Cultural de Danses de Peñíscola y el Grup Dansa Batalla de Moros i Cristians, en muestra de agradecimiento a su labor”, ha señalado.

Por su parte, Martínez ha apuntado que “con el nombramiento de los mantenedores realzamos la figura de la Dansa, el sentimiento de ser de Peñíscola, de vestirse, de bailar y de transmitir nuestra devoción de generación en generación, y eso es un verdadero honor”.

11 días de festejos

De esta forma, Peñíscola vivirá 11 días de celebraciones en los que las actividades culturales, actos deportivos y actividades para los más jóvenes se sumarán a la emoción de los días grandes en honor a la patrona, la Virgen de Ermitana.

En la programación no faltan los No Pasarán, el día del turista, el día de los mayores y los niños, el pa i porta, la sardinada, así como las noches en el recinto de peñas o las actuaciones en el Parador de Fiestas, entre las cuales destaca este año el tributo a Mecano o la Fiesta Electrolatino, sin olvidar la extraordinaria noche de fuegos artificiales, que llegará el viernes, 11 de septiembre.

La representación de los festejos la encabezará este año la reina, Carla Colom, representante de la asociación Dansa-Batalla de Moros i Cristians. Colom estará acompañada por Paula Geira, del ACD Peñíscola, y Laura Mañes, de la asociación de Bombos i Tabals. El grupo lo completará la corte de honor infantil, formada por David Campos, Francisco y Manuela Hernández, Cayetana Lluch y Clara Simó.