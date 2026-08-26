Trece locales y 26 bocados: así será la nueva edición de la ruta Chanclas y Tapas de Peñíscola

Peñíscola volverá a recibir septiembre a golpe de tapa. La localidad recupera una de las citas gastronómicas que se han convertido ya en tradición durante los días previos a sus fiestas patronales: Chanclas y Tapas, una iniciativa organizada por Todo Peñíscola con el respaldo del área de Turismo del Ayuntamiento.

La ruta alcanzará este año su 19ª edición y se desarrollará del 1 al 7 de septiembre, con la participación de 13 restaurantes, bares y cafeterías distribuidos por distintos puntos del municipio.

Durante una semana, los establecimientos pondrán sobre la mesa 26 propuestas diferentes, dos por cada local participante. Cada tapa se servirá acompañada de su correspondiente maridaje por un precio único de cuatro euros, lo que permitirá recorrer la oferta gastronómica local durante los días que sirven de antesala a las celebraciones patronales.

Los participantes

En esta edición participan La Frescura, Coffee Box, Goa Cocina India, El Ocho, Palladium, Cinquanta, La Farándula, El Tentadero, Tumbao Surfing, Entre2Aguas, Carlota Tapas, Mareva Blue y Porta d’Irta.

La propuesta busca combinar gastronomía y ocio y, al mismo tiempo, mantener la actividad turística cuando el verano entra ya en su recta final. “Continuamos ofreciendo a quienes viven en Peñíscola, así como a quien nos visita, motivos para escogernos dentro y fuera de temporada”, ha destacado el alcalde, Andrés Martínez.

La ruta incorporará además un aliciente añadido para quienes se animen a completarla. Los participantes que recorran los establecimientos podrán entrar en el sorteo de más de 350 premios.

Chanclas y Tapas volverá así a ejercer de aperitivo gastronómico de las Fiestas Patronales de Peñíscola, que comenzarán inmediatamente después, convirtiendo la primera semana de septiembre en una oportunidad para descubrir buena parte de la restauración local a través de pequeños bocados.