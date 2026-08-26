El Ayuntamiento de Vinaròs ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para pedir máxima responsabilidad y civismo a la hora de depositar la basura y los residuos en los contenedores. Así, y con el objetivo de facilitar el correcto tratamiento de los residuos especiales, el consistorio ha iniciado una campaña para informar de los diferentes servicios municipales que los vecinos y vecinas tienen a su disposición.

Horarios de recogida

Desde el consistorio recuerdan que los restos de poda se recogen todos los lunes en los puntos específicamente habilitados, y para los enseres viejos y voluminosos se ofrece un servicio de recogida totalmente gratuito dos días a la semana (lunes y jueves). Para ello, es necesario solicitarlo previamente llamando al 900 878 865, con horario de atención de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas.

Vinaròs informa de los servicios de recogida de residuos y enseres. / Mediterráneo

Asimismo, también se ha hecho hincapié en la importancia de dejar los desechos siempre en el interior de los contenedores para facilitar su reciclaje y evitar la degradación de la vía pública.

Sanciones

Cabe señalar que este tipo de comportamientos incívicos, como tirar la basura fuera de los puntos habilitados, genera molestias a los vecinos y ofrece una mala imagen de la localidad. Además, supone un riesgo sanitario al favorecer la proliferación de plagas como cucarachas y roedores. Por este motivo, desde el Ayuntamiento se enfatiza en que abandonar residuos en la calle conlleva sanciones económicas que ya se están aplicando a los responsables identificados.