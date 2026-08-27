Las actividades acuáticas refrescan las fiestas del Cristo antes del encierro de cerriles de l’Alcora

El agua se ha convertido este jueves en una de las grandes aliadas de las fiestas del Cristo de l’Alcora ante las altas temperaturas. La Summer Splash, con una gran superficie deslizante acuática instalada desde la plaza del Venerable Bertrán y a lo largo de la cuesta de la calle Calvario, ha atraído a numerosos participantes en una actividad refrescante y divertida organizada por Mediterráneo.

Las primeras en estrenarla fueron la reina y las damas de las fiestas, junto a sus acompañantes, que dieron el pistoletazo de salida a una jornada en la que el agua también fue protagonista en la pedanía de la Foia. Allí, el embalse acogió una actividad de kayak impulsada por el Ayuntamiento y Viunatura.

Tras este respiro frente al calor, l’Alcora mira ya a una de las citas más esperadas del programa. Este sábado, a las 12.00 horas, tendrá lugar el tradicional encierro de cerriles, que abrirá la programación taurina de las fiestas con seis ejemplares de la ganadería Hermanos Domínguez Camacho.

Toros seleccionados

Los astados seleccionados por la Comisión Taurina son Servicial, RompesuelasPleamarFilósofoAtrevido II y Tratante, todos patrocinados por el consistorio y que posteriormente serán exhibidos de forma individual durante los festejos.

El encierro dará paso a una intensa semana taurina en la que el bou per la vila volverá a ocupar un lugar destacado. En total se exhibirán 18 toros cerriles, entre los patrocinados por el consistorio, las peñas y la empresa Expojamar, que por su 30º aniversario aportará un ejemplar de La Jotera, de Hermanos Carnicer.

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La programación se completará con encierros de ganado de corro del 1 al 5 de septiembre, concurso de anillas y recortadores y actos taurinos infantiles, en unos días en los que tradición y ambiente festivo llenan las calles de la capital de l'Alcalatén.