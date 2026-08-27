El gran cambio que prepara Almassora para acceder a su playa: así será el nuevo vial

Almassora contará con una nueva conexión viaria entre la CV-183 y su playa diseñada para mejorar la seguridad, reducir los tiempos de desplazamiento y ofrecer una alternativa a los actuales caminos agrícolas. El proyecto, presentado este jueves por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento, contempla una carretera de unos tres kilómetros con carril ciclopeatonal, glorietas y una velocidad de proyecto de 80 kilómetros por hora.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha dado a conocer la actuación en el parque del Pitillo junto a la alcaldesa de Almassora, María Tormo, ante vecinos y representantes de la corporación municipal. Previamente, el conseller ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento.

Presentación del proyecto en un acto celebrado en el parque del Pitillo ante vecinos y miembros de la corporación municipal. / MEDITERRÁNEO

La nueva infraestructura pretende dar respuesta a una de las principales necesidades de movilidad del municipio: mejorar la conexión entre el casco urbano y la playa de Almassora, especialmente ante el crecimiento industrial, logístico y portuario previsto alrededor del puerto de Castellón y de la futura plataforma logística.

Una conexión más rápida y segura entre Almassora y la playa

En la actualidad, buena parte de los desplazamientos hacia el litoral se realizan a través de caminos y viales locales que no disponen de la capacidad necesaria para absorber el volumen de tráfico actual y el previsto para los próximos años.

Esta situación provoca problemas de seguridad vial y congestión durante los periodos de mayor afluencia, además de dificultar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias o evacuaciones.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, ha presentado el proyecto junto a la alcaldesa, María Tormo. / MEDITERRÁNEO

La alcaldesa, María Tormo, ha calificado el nuevo vial como una «reivindicación histórica» de Almassora y ha defendido que supondrá un avance importante para el municipio.

«Este vial supone un paso adelante muy importante para Almassora porque permitirá mejorar de manera sustancial la conexión entre nuestro casco urbano y nuestra playa, ofrecer una alternativa más segura y rápida y preparar nuestra red viaria para las necesidades de movilidad de los próximos años», ha señalado.

Tormo también ha destacado que la propuesta es fruto de meses de coordinación entre los servicios técnicos municipales y la Conselleria, durante los que se han estudiado distintas alternativas y sus condicionantes ambientales, urbanísticos y territoriales.

Por su parte, Martínez Mus ha subrayado que la infraestructura tendrá un alcance que irá más allá del tráfico de vehículos.

«No solo mejorará la circulación rodada, sino que también incorporará la movilidad a pie y en bicicleta y reforzará la seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia», ha explicado.

El conseller ha señalado que el objetivo es conseguir «una conexión más directa, rápida y segura con la costa» que permita reducir los tiempos de recorrido y descargar de tráfico los caminos agrícolas tradicionales.

Así será el nuevo vial de tres kilómetros de Almassora

La solución planteada prevé construir una carretera de nueva traza de aproximadamente tres kilómetros, situada en el límite norte del término municipal de Almassora.

El vial tendrá una configuración de calzada única con dos carriles, uno por cada sentido de circulación, y las conexiones con otros caminos y carreteras se realizarán principalmente mediante glorietas.

El proyecto contempla una vía de nueva traza con dos carriles, glorietas de conexión y un itinerario para ciclistas y peatones. / MEDITERRÁNEO

El proyecto establece una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, con carriles de 3,50 metros de ancho y arcenes de 1,50 metros.

Uno de sus elementos destacados será la incorporación de un itinerario ciclopeatonal de 3,50 metros de anchura, pensado para facilitar una conexión más segura con la playa tanto en bicicleta como a pie.

La carretera tendrá además un diseño tipo bulevar, con el objetivo de favorecer su integración en el territorio y mejorar la permeabilidad de esta zona próxima al litoral.

La Generalitat plantea concentrar los enlaces con la actual red de caminos en intersecciones mediante glorietas. Los accesos a las parcelas agrícolas se resolverán a través de caminos de servicio, evitando así la multiplicación de incorporaciones directas a la carretera.

Este sistema permitirá separar el tráfico de paso de los desplazamientos vinculados a las propiedades agrícolas y mantener la accesibilidad al territorio.

La nueva infraestructura permitirá mejorar la conexión entre el casco urbano, el litoral y la red viaria principal. / MEDITERRÁNEO

Entre los beneficios previstos se encuentran una reducción de los tiempos de viaje entre Almassora y su playa, una menor presión de tráfico sobre los caminos tradicionales y una mejora de la movilidad ciclista y peatonal.

El nuevo corredor también pretende aumentar la capacidad de evacuación y respuesta ante emergencias y reducir la vulnerabilidad de los actuales accesos al litoral frente a episodios de fuertes lluvias e inundaciones.

El proyecto entra ahora en una fase clave de tramitación

El estudio de alternativas ya ha sido realizado y, según la Generalitat y el Ayuntamiento, la solución seleccionada ha sido consensuada entre ambas administraciones y planteada de forma compatible con el Plan General.

El siguiente paso será elaborar el Estudio de Paisaje, que incorporará un proceso de participación pública previsto para otoño de 2026. Paralelamente deberá avanzar la correspondiente tramitación ambiental.

Tras estos procedimientos se completará la redacción del proyecto básico, un paso necesario para continuar con el desarrollo de la infraestructura.

María Tormo ha insistido en que el Ayuntamiento mantendrá la colaboración con la Generalitat para impulsar la actuación.

«Almassora necesita infraestructuras que estén a la altura de su crecimiento y de las necesidades de sus vecinos. Este vial permitirá mejorar la movilidad, reforzar la seguridad y conectar mejor nuestro municipio con su litoral», ha concluido la alcaldesa.

El futuro vial de conexión entre la CV-183 y la playa de Almassora se configura así como una de las actuaciones estratégicas para la movilidad del municipio, tanto por su capacidad para transformar los desplazamientos hacia el litoral como por su importancia ante el desarrollo logístico e industrial previsto en el entorno de Castellón.