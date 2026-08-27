Benicarló vive un ‘pa i porta’ multitudinario en sus fiestas patronales
El recinto festivo se viste de gala para acoger el participativo evento
El recinto de fiestas de Benicarló es uno de los múltiples escenarios en los que se viven los festejos que la ciudad celebra esta semana. Un espacio que este jueves ha acogido la popular cena de pa i porta.
Cientos de vecinos y vecinas se han reunido para compartir sus elaboraciones culinarias alrededor de la mesa en una cena de hermandad. La Comisión de Fiestas ha puesto a disposición del público largas mesas y sillas para acoger uno de los eventos con mayor índice de participación del programa de los festejos patronales. Para concluir la noche, tras la cena, la orquesta Maxims es la encargada de amenizar el baile.
Recta final
De esta forma tan participativa, Benicarló encara la recta final de sus celebraciones, que acabarán este domingo con las carrozas, la batalla de confeti y el disparo de fuegos artificiales.
Por otra parte, este viernes se inaugura el mercado medieval, que permanecerá abierto hasta el domingo por la noche. El recinto, ubicado en el entorno de la plaza de San Bartolomé, ofrece espacios para los más pequeños, restauración, animación, productos artesanales y exposiciones.
- Una tienda de Castellón, de las de toda la vida, anuncia su cierre tras 42 años
- La orquesta Panorama cierra las fiestas de Morella por todo lo alto ante más de 2.500 personas
- El joven aspirante a bombero forestal de la Vall d'Uixó que ha convertido en arte su crítica social ante los incendios que asolan España
- Un toro cerril, el inusual regalo de aniversario a una empresa por sus 70 años en la Vall d'Uixó
- Las peñas toman las calles y dan la bienvenida oficial a las fiestas patronales de Nules con la popular Cridà
- Paloma Llorens, amputada por un sarcoma y escritora: 'Pensaba que mi vida se había acabado, que no iba a poder cuidar de mis hijos
- La inesperada alianza entre un psicólogo y un barbero que está dando que hablar en Els Ports
- Los propietarios del edificio derrumbado en Peñíscola siguen reclamando justicia 5 años después