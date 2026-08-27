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Benicarló vive un ‘pa i porta’ multitudinario en sus fiestas patronales

El recinto festivo se viste de gala para acoger el participativo evento

Benicarló vive un ‘pa i porta’ multitudinario en sus fiestas patronales.

Benicarló vive un ‘pa i porta’ multitudinario en sus fiestas patronales. / Alba Boix

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Alba Boix

Benicarló

El recinto de fiestas de Benicarló es uno de los múltiples escenarios en los que se viven los festejos que la ciudad celebra esta semana. Un espacio que este jueves ha acogido la popular cena de pa i porta.

Cientos de vecinos y vecinas se han reunido para compartir sus elaboraciones culinarias alrededor de la mesa en una cena de hermandad. La Comisión de Fiestas ha puesto a disposición del público largas mesas y sillas para acoger uno de los eventos con mayor índice de participación del programa de los festejos patronales. Para concluir la noche, tras la cena, la orquesta Maxims es la encargada de amenizar el baile.

Recta final

De esta forma tan participativa, Benicarló encara la recta final de sus celebraciones, que acabarán este domingo con las carrozas, la batalla de confeti y el disparo de fuegos artificiales.

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Por otra parte, este viernes se inaugura el mercado medieval, que permanecerá abierto hasta el domingo por la noche. El recinto, ubicado en el entorno de la plaza de San Bartolomé, ofrece espacios para los más pequeños, restauración, animación, productos artesanales y exposiciones.

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