El Club Rotary de la Vall d'Uixó impulsa una gran campaña solidaria tras el incendio forestal

El Club Rotary de la Vall d’Uixó ha puesto en marcha una iniciativa solidaria con la que pretenden dar respuesta a las consecuencias que el incendio forestal iniciado en la localidad el pasado 25 de julio ha tenido en la Plana Baixa. Una propuesta que nace de la necesidad de ofrecer un respaldo a quienes hayan sufrido algún tipo de pérdida provocada por el fuego.

Así lo ha explicado este miércoles el presidente de la entidad filantrópica, Israel Martínez, quien ha detallado que «una vez pasada la emergencia, nos pusimos a trabajar para impulsar una campaña de obtención de fondos», que nace de la inquietud de los integrantes del club por actuar y por las diferentes propuestas en ese sentido que han ido recibiendo.

El movimiento rotario tiene experiencia en la organización de este tipo de iniciativas en respuesta de todo tipo de catástrofes, especialmente humanitarias. Es por ello, que desde el club de la Vall se planteó la posibilidad a través de su fundación humanitaria, desde la cual se articulará la gestión del dinero que se recaude.

Israel Martínez incide en que no dudaron en impulsar la campaña «bajo el prisma de que, en nuestra población, cuando se trata de ayudar, somos los primeros».

El director de proyectos, Enrique Sánchez, se ha encargado de especificar las formas en las que se pueden hacer las aportaciones, dado que hay varias vías. Una de ellas es la transferencia bancaria o a través de un bizum, y la otra, es participando en un evento que han programado para el 18 de septiembre, entre las 18.00 y las 20.30 horas, que tendrá tres variantes.

Comenzarán con un tardeo solidario, en la que se realizará una aportación de 20 euros; posteriormente, habrá una tertulia gastronómica, en la que los asistentes donarán 25 euros, y una tercera opción que incluye ambas actividades y una cena, con una aportación total de 40 euros. Esta jornada se realizará en el restaurante Monpiedra, que garantiza que «el 50% de la recaudación se destinará a la campaña», detalla Sánchez.

En cuanto a las personas que podrán beneficiarse de las ayudas, precisan que deberán dirigirse al Club Rotary de la Vall a través de un correo electrónico (rotarylavallduixo@gmail.com) o dos números de WhatsApp (617408033 y 639106972), donde deberán indicar el objeto de la ayuda, concretando qué les ha sucedido y a qué destinarían el dinero recibido. Esas peticiones se trasladarán a la fundación rotaria, que las valorará. Las personas aspirantes no deben haber recibido otras ayudas.

Desgravaciones fiscales

Desde el Club Rotary recuerdan que todas las donaciones están sujetas a beneficios fiscales, sean particulares o empresas. En el caso concreto de los particulares, recuerdan que la ley 49/2002 establece que la desgravación para personas físicas hasta los primeros 250 euros es del 80% y a partir de esa cantidad, es del 40%. Por lo que respecta a las empresas, el beneficio fiscal con carácter general es del 40%, y alcanza el 50% «cuando se habla de donaciones reiteradas».

Enrique Sánchez precisa que las personas interesadas podrán descargarse a través de la web de la Fundación Humanitaria de Rotarios de España los formularios de donaciones para la declaración de la renta.

También precisan que la gestión de los fondos recaudados se realizará siguiendo los criterios de la fundación y hasta que exista disponibilidad de fondos, de ahí que se haya hecho un llamamiento a la colaboración de «empresas, comercios, autonómicos y sociedad civil en general».

Israel Martínez ha aprovechado la ocasión para hacer público un agradecimiento general a todas las personas y organismos que contribuyeron de un modo u otro en la extinción y respuesta a la emergencia «en esos días dramáticos», al tiempo que ha querido «dar las gracias de antemano a la gente que se va a implicar» porque «somos muy conscientes de que este trabajo que ahora comenzamos va a obtener la respuesta que en la Vall siempre damos en estas circunstancias».