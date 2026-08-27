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Fiestas de Sant Bartomeu

Nules vibra con una multitudinaria Nit de Ronda

La tradicional cita, a cargo de Vora Sèquia, llena las calles de música, cultura popular y ambiente festivo

Celebración de la tradicional Nit de Ronda en Nules, a cargo del grupo Vora Sèquia.

Celebración de la tradicional Nit de Ronda en Nules, a cargo del grupo Vora Sèquia. / MEDITERRÁNEO

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Concha Marcos

Las fiestas patronales de Nules en honor a Sant Bartomeu continúan desarrollándose con una elevada participación vecinal en los distintos actos programados. Durante la jornada del miércoles, las tradiciones y la cultura popular volvieron a ocupar un lugar destacado con la celebración de la tradicional Nit de Ronda, una de las citas incluidas en el programa festivo.

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El recorrido, a cargo del grupo Vora Sèquia, llenó las calles de Nules de música popular y ambiente festivo. La ronda permitió a vecinos, vecinas y visitantes compartir una noche marcada por la convivencia y por la recuperación de una tradición profundamente vinculada a las celebraciones locales.

Con actos como la Nit de Ronda, las fiestas de San Bartolomé mantienen vivo el patrimonio cultural y las tradiciones de Nules.

Con actos como la Nit de Ronda, las fiestas de San Bartolomé mantienen vivo el patrimonio cultural y las tradiciones de Nules. / MEDITERRÁNEO

La tradición y la representación festiva, protagonistas

La reina de la Vila, Candela Lucas Peirats, y sus damas tuvieron también un papel destacado durante la jornada. Junto a ella participaron Miriam Flich Climent, Musa de la Música; Nadia Garzón Sánchez, dama del barrio de Sant Joan; y Gema Parra Ibáñez, dama del arrabal de Sant Xotxim. Todas ellas recibieron el cariño y el reconocimiento de los vecinos durante una noche especialmente vinculada a las costumbres de Nules.

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La celebración de la Nit de Ronda en Nules volvió así a poner en valor el patrimonio cultural y las tradiciones del municipio dentro de las fiestas de San Bartolomé. Este tipo de actos mantiene vivas las expresiones populares de la localidad y ofrece a la población y a quienes visitan Nules la posibilidad de disfrutar de un programa festivo basado en la participación, la convivencia y el ambiente en las calles. La jornada volvió a reflejar el peso de la tradición dentro de estas fiestas patronales.

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