Nules vibra con una multitudinaria Nit de Ronda

Las fiestas patronales de Nules en honor a Sant Bartomeu continúan desarrollándose con una elevada participación vecinal en los distintos actos programados. Durante la jornada del miércoles, las tradiciones y la cultura popular volvieron a ocupar un lugar destacado con la celebración de la tradicional Nit de Ronda, una de las citas incluidas en el programa festivo.

El recorrido, a cargo del grupo Vora Sèquia, llenó las calles de Nules de música popular y ambiente festivo. La ronda permitió a vecinos, vecinas y visitantes compartir una noche marcada por la convivencia y por la recuperación de una tradición profundamente vinculada a las celebraciones locales.

Con actos como la Nit de Ronda, las fiestas de San Bartolomé mantienen vivo el patrimonio cultural y las tradiciones de Nules. / MEDITERRÁNEO

La tradición y la representación festiva, protagonistas

La reina de la Vila, Candela Lucas Peirats, y sus damas tuvieron también un papel destacado durante la jornada. Junto a ella participaron Miriam Flich Climent, Musa de la Música; Nadia Garzón Sánchez, dama del barrio de Sant Joan; y Gema Parra Ibáñez, dama del arrabal de Sant Xotxim. Todas ellas recibieron el cariño y el reconocimiento de los vecinos durante una noche especialmente vinculada a las costumbres de Nules.

La celebración de la Nit de Ronda en Nules volvió así a poner en valor el patrimonio cultural y las tradiciones del municipio dentro de las fiestas de San Bartolomé. Este tipo de actos mantiene vivas las expresiones populares de la localidad y ofrece a la población y a quienes visitan Nules la posibilidad de disfrutar de un programa festivo basado en la participación, la convivencia y el ambiente en las calles. La jornada volvió a reflejar el peso de la tradición dentro de estas fiestas patronales.