Onda anuncia la Fira 2026 con un cartel vibrante que representa 'El sentiment d’un poble'

El Ayuntamiento de Onda ha presentado el cartel anunciador de la Fira d’Onda 2026, obra del artista ondense Jesús Tauste Martí, que lleva por lema ‘El sentiment d’un poble’. Se trata de una propuesta llena de color que reúne algunos de los elementos más reconocibles de las fiestas y refleja el sentimiento colectivo con el que los ondenses viven cada mes de octubre su semana grande.

La obra ofrece una panorámica de Onda contemplada desde el Castillo de las 300 Torres, declarado Bien de Interés Cultural. Desde este enclave se reconocen algunos de los principales símbolos del municipio, como la Iglesia de la Asunción, el casco urbano y el Montí.

Sobre esta imagen de la ciudad, Tauste construye una composición dinámica en la que conviven el bou al carrer, la música de charangas y orquestas, la cultura, el patrimonio y las tradiciones que forman parte de la identidad de la Fira.

Durante el acto de presentación, el concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, ha felicitado al autor y ha destacado que “este cartel representa aquello que hace única nuestra Fira, una fiesta que se vive y se comparte”. “Jesús ha logrado plasmar nuestras tradiciones, nuestra música, nuestro patrimonio y nuestra forma de celebrar en una imagen llena de vida”, ha añadido.

‘El sentiment d’un poble’: tradición, música y cerámica

Bajo el lema ‘El sentiment d’un poble’, el cartel pone el foco en el sentimiento de pertenencia y en la manera en la que generaciones de ondenses comparten y transmiten la Fira.

La música ocupa un lugar destacado en la composición como uno de los grandes hilos conductores de las fiestas. La obra evoca así el ambiente de las charangas que recorren las calles y de las orquestas que acompañan las tardes y noches de la semana grande.

Junto a ella aparece la tradición taurina, con el bou al carrer como uno de los elementos más arraigados de las celebraciones. También la cerámica está presente como parte inseparable de la historia, la industria y la vida cotidiana de Onda, conectando la vertiente festiva de la obra con un patrimonio que ha contribuido a definir la identidad del municipio.

Un concurso con 25 obras presentadas

El concurso para elegir la imagen anunciadora de la Fira d’Onda 2026 ha contado este año con la participación de 25 obras, consolidando la convocatoria como un escaparate para la creatividad y el diseño vinculados a las fiestas más importantes de la ciudad.

Puig ha agradecido la implicación de todos los participantes y ha subrayado que “cada cartel ofrece una mirada diferente sobre nuestra Fira y demuestra la capacidad del arte para contar quiénes somos”.

Una Fiesta de Interés Turístico Autonómico

La Fira d’Onda cuenta con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Autonómico, un reconocimiento que pone en valor su arraigo, tradición y capacidad para reunir cada mes de octubre a miles de vecinos y visitantes.

Entre sus principales señas de identidad destacan los encierros, uno de los actos más multitudinarios y emblemáticos de la semana grande ondense. Este año, las calles de Onda volverán a acoger reses de ganaderías de primer nivel, con La Quinta y Santiago Domecq como protagonistas de los encierros de Fira.

La programación musical será otro de los grandes atractivos de esta edición, con los conciertos de Álvaro de Luna, La Pegatina y Marta Santos, que se sumarán a una amplia agenda de actos taurinos, culturales, musicales y tradicionales para convertir Onda, un año más, en un gran punto de encuentro durante su Fira.