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Programa oficial de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana

Burriana ultima los detalles para arrancar sus fiestas de septiembre en honor a su patrona

Burriana celebra en septiembre las fiestas en honor a su patrona, la Mare de Déu de la Misericòrdia.

Burriana celebra en septiembre las fiestas en honor a su patrona, la Mare de Déu de la Misericòrdia. / Isabel Calpe

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Isabel Calpe

Burriana

🎉 PROGRAMA | FESTES DE LA MISERICÒRDIA 2026

📍 Burriana

📅 DOMINGO 30 DE AGOSTO

🔨 21.00 h | Marcado de cadafals.

📅 LUNES 31 DE AGOSTO

🔨 18.00-24.00 h | Montaje de cadafals en la plaza del Pla.

🙏 19.00 h | Rosario y novena en la basílica de El Salvador.

19.30 h | Misa.

📅 MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

🔨 18.00-24.00 h | Montaje de cadafals en la plaza Major.

🏺 19.00 h | Exposición ‘Arqueología de la muerte. Ciencia y creencia’, por el centenario del Museo Arqueológico.

🙏 19.00 h | Rosario y novena.

19.30 h | Misa.

📸 20.00 h | Inauguración de la exposición fotográfica por el 50 aniversario de la Comisión del Toro.

📅 MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

🔎 11.00 h | Primera revisión de cadafals y barreras.

🙏 19.00 h | Rosario y novena.

19.30 h | Misa.

📅 JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

🪜 19.00 h | Montaje de escaleras.

🙏 19.00 h | Rosario y novena.

19.30 h | Misa.

🎊 VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE | ¡ARRANCAN LAS FIESTAS!

Durante el día | Torneo de fútbol 11 infantil y cadete en el campo J. M. Canós.

🔎 11.00 h | Segunda revisión de cadafals.

🍷 14.00 h | Apertura del Mesón del Vino y la Tapa, en la Terrassa Payà.

🎧 17.00 h | X Opening Party de La Desfalcà, en les Placetes.

🎨 17.00 h | Exposición de pintura y bolillos del Centro Social de Caja Rural.

🔥 18.00 h | Inauguración de las minifallas en el CMC.

👧🎺 19.00 h | Entrada de peñas infantil desde Nou d’Octubre hasta la plaza Major.

🙏 19.00 h | Rosario y novena.

19.30 h | Misa.

🎺🎉 20.00 h | Entrada de peñas adulta y Esclafit desde el balcón del Ayuntamiento.

🛟 22.00-00.00 h | Espacio Seguro, en el entorno de la Mercé.

🎧 23.30 h | Remember Fest con Javi Boss, DJ Josvi, Abel K’Kaña y Raquel Cardona, en José Iturbi.

🎸 00.00 h | Grupo Five, en els Arbrets.

🪩 01.00-07.00 h | Carpa de la Festa: Pawly + Marcoins + Carles Carbonell.

🐂 SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

🎣 08.00-10.00 h | IX Concurso de Pesca al Rall, playa del Arenal.

🍲 09.30 h | Almuerzo popular de tombet de bou, en el Barranquet.

🐂 12.00 h | Entrada de toros y vacas de Nacho Claramonte y exhibición.

🍻 17.00 h | Vuelta a los bares de Burriana.

💃 17.30 h | Braus Fest II en la Mercé: Paradita Flamenca y, desde medianoche, DJ.

🎭 17.45 h | Juan Poré, en la plaza Major.

🌭 18.00-22.30 h | Fira del Coent, en la Mercé.

🧒 18.00 h | Juegos de madera infantiles.

🐂 18.00 h | Tarde taurina

  • Matayeguas, de El Parralejo.
  • Masajista, de Carmen Valiente.
  • Perdido-S, de Murteira Grave, con entrada a caballo.
  • 🐄 Exhibición de vacas de Laura Parejo.

🎸 18.30 h | Sona: Las Diamantes Negros, Udelgrau y Ángel González.

🎧 19.00 h | Discomóvil en Maestrat.

🙏 19.00 h | Rosario y novena.

19.30 h | Misa.

🎤 20.00 h | Patxi Ojana, en Sant Vicent.

🎧 20.00 h | Old school & tech house en Europa.

👶🙏 20.15 h | Presentación de niños y niñas a la Virgen.

🍹 22.00-00.00 h | Cócteles sin alcohol frente al Mercado Municipal.

🔥🐂 23.30 h | Toro embolado Floristo, de Toros de Mollalta.

🔥🐂 A continuación | Toro de corro embolado, de Nacho Claramonte.

🎤 23.59 h | Alejandro Díaz y después DJ Coyote.

🎧 00.00 h | Discomóvil de la peña La Bota.

🪩 01.00-07.00 h | Carpa: Font + Stile + Alex García.

🐂 DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

🏃🐂 10.30 h | Encierro de toros de La Espuela.

🐄 12.00 h | Trashumancia urbana por el Barranquet.

🎤 12.00 h | Alejandro Díaz, en la calle Pere Cornell.

🧄 17.00 h | Concurso infantil y adulto de allioli.

🐂 18.00 h | Tarde taurina

  • Tomatillo, de Adolfo Martín.
  • Chicharito, de Torrestrella.
  • Primoroso, de Marqués de Albaserrada.
  • 🐄 Vacas de La Espuela.

🙏 19.00 h | Rosario y novena.

19.30 h | Misa.

🎧 20.00 h | DJ Marcoins, en Pere Cornell.

🔥🐂 23.30 h | Toro embolado Tomatillo.

🔥🐂 A continuación | Cuarentón, de José Escolar.

🎤 23.30 h | Juanma García, en José Iturbi.

🎸 00.30 h | Seguridad Social, en José Iturbi.

🪩 01.00-06.00 h | Carpa: Urban DN + Manuel Hidalgo.

🎂 LUNES 7 DE SEPTIEMBRE | 50 AÑOS DE LA COMISSIÓ DEL VOU

👦🐂 11.00 h | Encierro infantil desde la plaza Major.

🎉 18.00 h | Desfile de los miembros de la Comissió del Bou.

🐂 A continuación | Toro del aniversario: Tutor, de Garcigrande.

🍉 18.30 h | Taller de fanalets en el CMC.

🎶 19.00 h | Taranto y Trébede, en José Iturbi.

🙏 19.00 h | Rosario y novena.

19.30 h | Misa.

🕯️ 20.15 h | Solemne vigilia de oración y porrat en la calle Misericòrdia, con Twins.

🏮 22.30 h | XXII Desfile de fanalets por las calles de Burriana.

🪩 01.00-06.00 h | Carpa: Iker Frías + Yoko.

👑 MARTES 8 DE SEPTIEMBRE | DÍA DE LA MISERICÒRDIA

09.00 h | Misa.

11.00 h | Misa mayor en la basílica del Salvador.

18.30 h | Misa.

🙏 Al finalizar | Procesión en honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia, patrona de Burriana.

🎆 Después de la procesión | Castillo de fuegos artificiales en la plaza Major.

🪩 01.00-06.00 h | Carpa: Nacho Carregui + Tortosa.

🎩 MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE

👵 17.30 h | Merienda de la tercera edad, en la Llar Fallera.

🐂 18.00 h | Tarde taurina

  • Frondoso, de Arcadio Albarrán.
  • Enemigo, de Los Lastrones.
  • 🐄 Vacas de Hermanos Bellés.

🎤 18.00-20.00 h | Micro abierto en el Mesón del Vino y la Tapa.

🪄 18.30 h | IV Festival de Magia, en José Iturbi.

👦🔥🐂 22.00 h | Encierro infantil con carretones embolados.

🔥🐂 23.00 h | Encierro de toros embolados de La Espuela.

🔥🐂 A continuación | Dos toros de corro embolados de La Espuela y Hermanos Zorrilla Sánchez.

🪩 01.00-06.00 h | Carpa: Rubén Márquez + Manuel Hidalgo.

🎸 JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

📚 Desde el día 10 | Exposición dedicada al escritor Francesc Almela i Vives, en el Mercado Municipal.

🐂 18.00 h | Tarde taurina

  • Pequeño, de La Espuela.
  • Servidito, de El Pilar.
  • 🐄 Vacas de La Espuela.

👜 18.30 h | Taller de bolsos tote bag, en la Mercé.

🎸 19.00 h | Los Diablos, en José Iturbi.

👦🔥 22.30 h | Maraya Xiqui, emboladas infantiles en la plaza del Pla.

🐄 00.00 h | Vacas enfundadas.

🪩 01.00-06.00 h | Carpa: La Freska + Marcoins + Oscar Nadal.

🎶 VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

🐂 18.00 h | Tarde taurina

  • Corazinegro, de Alejandro Vázquez.
  • Oidor, de Montes de Oca.
  • 🐄 Vacas de Hermanos Infantes.

🎵 18.30 h | Bingo musical en José Iturbi.

🎤 18.30 h | BeniCai, en Sant Germà.

🎸 19.00 h | Terkita Fest IV: Cuerda Pa Rato + DJ Adry Bass, Marcoins, Iker Frías y Carisma & Talento.

🛟 20.00-00.00 h | Espacio Seguro.

🎧 23.00 h | Duelo DJ Xay & Indu, en Sant Josep.

🔥🐂 23.30 h | Toro embolado, Bravucón, de Victoriano del Río.

🔥🐂 A continuación | Toro de corro embolado de Hermanos Infantes.

🪩 01.00-07.00 h | Carpa: Carlittos + Carlos Fas + Nacho Carregui.

🎨 SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

♟️ 10.00 h | XIII Memorial Asunción Enrique de Ajedrez, en la Mercé.

🎨🐂 11.00 h | Concurso infantil de dibujo taurino y taller de divisas.

🐄🐂 12.00 h | Vacas y toro de corro de Luis López.

🐂 18.00 h | Tarde taurina

  • Cubero, de Ana Romero.
  • Sillero, de Peñajara.
  • 🐄 Vacas de Hermanos Infantes.

🎪 18.30 h | Feria kermesse, en la Mercé.

🎸 18.30 h | Sona: La Mirada de Kahlo, Estiu y Eva Manhattan.

🥔🍳 19.00 h | Tortilla monumental, en la Mercé.

🛟 20.00-00.00 h | Espacio Seguro en el entorno de la Mercé.

🔥🐂 23.30 h | Toro embolado, Cubero, del hierro de Ana Romero.

🎧 23.30 h | DJ Damm, en les Eres.

🎭🪩 00.00 h | Discomóvil y baile de disfraces, en la calle Sant Vicent.

🪩 01.00-07.00 h | Carpa: Jaime Bermejo + Sergio Ramia + Lowline.

🐎 DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

🎶🐎 19.30 h | Concierto de Pedro Navarro: Ryoko ecuestre, en la plaza Major.

🌸 SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE | GRAN FINAL

🌺 18.45 h | Batalla de Flores, con reinas falleras, cortes de honor y comisiones falleras.

🎆 21.00 h | Castillo de fuegos artificiales en la plaza de la Fira.

🥖 Después | Cena popular de pa i porta en la calle Vicente Marco Miranda.

👧🎶 Actividades infantiles y actuación de la orquesta La Flama.

Noticias relacionadas y más

🏆 SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

🐂🏆 20.30 h | Gala de los XXIII Premios Taurinos Ciudad de Burriana, en la Llar Fallera, con actuaciones de Djaleo Flamenco Pop y DJ Sergio Ramia.

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