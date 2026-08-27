Programa oficial de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana
Burriana ultima los detalles para arrancar sus fiestas de septiembre en honor a su patrona
🎉 PROGRAMA | FESTES DE LA MISERICÒRDIA 2026
📍 Burriana
📅 DOMINGO 30 DE AGOSTO
🔨 21.00 h | Marcado de cadafals.
📅 LUNES 31 DE AGOSTO
🔨 18.00-24.00 h | Montaje de cadafals en la plaza del Pla.
🙏 19.00 h | Rosario y novena en la basílica de El Salvador.
⛪ 19.30 h | Misa.
📅 MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
🔨 18.00-24.00 h | Montaje de cadafals en la plaza Major.
🏺 19.00 h | Exposición ‘Arqueología de la muerte. Ciencia y creencia’, por el centenario del Museo Arqueológico.
🙏 19.00 h | Rosario y novena.
⛪ 19.30 h | Misa.
📸 20.00 h | Inauguración de la exposición fotográfica por el 50 aniversario de la Comisión del Toro.
📅 MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
🔎 11.00 h | Primera revisión de cadafals y barreras.
🙏 19.00 h | Rosario y novena.
⛪ 19.30 h | Misa.
📅 JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE
🪜 19.00 h | Montaje de escaleras.
🙏 19.00 h | Rosario y novena.
⛪ 19.30 h | Misa.
🎊 VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE | ¡ARRANCAN LAS FIESTAS!
⚽ Durante el día | Torneo de fútbol 11 infantil y cadete en el campo J. M. Canós.
🔎 11.00 h | Segunda revisión de cadafals.
🍷 14.00 h | Apertura del Mesón del Vino y la Tapa, en la Terrassa Payà.
🎧 17.00 h | X Opening Party de La Desfalcà, en les Placetes.
🎨 17.00 h | Exposición de pintura y bolillos del Centro Social de Caja Rural.
🔥 18.00 h | Inauguración de las minifallas en el CMC.
👧🎺 19.00 h | Entrada de peñas infantil desde Nou d’Octubre hasta la plaza Major.
🙏 19.00 h | Rosario y novena.
⛪ 19.30 h | Misa.
🎺🎉 20.00 h | Entrada de peñas adulta y Esclafit desde el balcón del Ayuntamiento.
🛟 22.00-00.00 h | Espacio Seguro, en el entorno de la Mercé.
🎧 23.30 h | Remember Fest con Javi Boss, DJ Josvi, Abel K’Kaña y Raquel Cardona, en José Iturbi.
🎸 00.00 h | Grupo Five, en els Arbrets.
🪩 01.00-07.00 h | Carpa de la Festa: Pawly + Marcoins + Carles Carbonell.
🐂 SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
🎣 08.00-10.00 h | IX Concurso de Pesca al Rall, playa del Arenal.
🍲 09.30 h | Almuerzo popular de tombet de bou, en el Barranquet.
🐂 12.00 h | Entrada de toros y vacas de Nacho Claramonte y exhibición.
🍻 17.00 h | Vuelta a los bares de Burriana.
💃 17.30 h | Braus Fest II en la Mercé: Paradita Flamenca y, desde medianoche, DJ.
🎭 17.45 h | Juan Poré, en la plaza Major.
🌭 18.00-22.30 h | Fira del Coent, en la Mercé.
🧒 18.00 h | Juegos de madera infantiles.
🐂 18.00 h | Tarde taurina
- Matayeguas, de El Parralejo.
- Masajista, de Carmen Valiente.
- Perdido-S, de Murteira Grave, con entrada a caballo.
- 🐄 Exhibición de vacas de Laura Parejo.
🎸 18.30 h | Sona: Las Diamantes Negros, Udelgrau y Ángel González.
🎧 19.00 h | Discomóvil en Maestrat.
🙏 19.00 h | Rosario y novena.
⛪ 19.30 h | Misa.
🎤 20.00 h | Patxi Ojana, en Sant Vicent.
🎧 20.00 h | Old school & tech house en Europa.
👶🙏 20.15 h | Presentación de niños y niñas a la Virgen.
🍹 22.00-00.00 h | Cócteles sin alcohol frente al Mercado Municipal.
🔥🐂 23.30 h | Toro embolado Floristo, de Toros de Mollalta.
🔥🐂 A continuación | Toro de corro embolado, de Nacho Claramonte.
🎤 23.59 h | Alejandro Díaz y después DJ Coyote.
🎧 00.00 h | Discomóvil de la peña La Bota.
🪩 01.00-07.00 h | Carpa: Font + Stile + Alex García.
🐂 DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
🏃🐂 10.30 h | Encierro de toros de La Espuela.
🐄 12.00 h | Trashumancia urbana por el Barranquet.
🎤 12.00 h | Alejandro Díaz, en la calle Pere Cornell.
🧄 17.00 h | Concurso infantil y adulto de allioli.
🐂 18.00 h | Tarde taurina
- Tomatillo, de Adolfo Martín.
- Chicharito, de Torrestrella.
- Primoroso, de Marqués de Albaserrada.
- 🐄 Vacas de La Espuela.
🙏 19.00 h | Rosario y novena.
⛪ 19.30 h | Misa.
🎧 20.00 h | DJ Marcoins, en Pere Cornell.
🔥🐂 23.30 h | Toro embolado Tomatillo.
🔥🐂 A continuación | Cuarentón, de José Escolar.
🎤 23.30 h | Juanma García, en José Iturbi.
🎸 00.30 h | Seguridad Social, en José Iturbi.
🪩 01.00-06.00 h | Carpa: Urban DN + Manuel Hidalgo.
🎂 LUNES 7 DE SEPTIEMBRE | 50 AÑOS DE LA COMISSIÓ DEL VOU
👦🐂 11.00 h | Encierro infantil desde la plaza Major.
🎉 18.00 h | Desfile de los miembros de la Comissió del Bou.
🐂 A continuación | Toro del aniversario: Tutor, de Garcigrande.
🍉 18.30 h | Taller de fanalets en el CMC.
🎶 19.00 h | Taranto y Trébede, en José Iturbi.
🙏 19.00 h | Rosario y novena.
⛪ 19.30 h | Misa.
🕯️ 20.15 h | Solemne vigilia de oración y porrat en la calle Misericòrdia, con Twins.
🏮 22.30 h | XXII Desfile de fanalets por las calles de Burriana.
🪩 01.00-06.00 h | Carpa: Iker Frías + Yoko.
👑 MARTES 8 DE SEPTIEMBRE | DÍA DE LA MISERICÒRDIA
⛪ 09.00 h | Misa.
⛪ 11.00 h | Misa mayor en la basílica del Salvador.
⛪ 18.30 h | Misa.
🙏 Al finalizar | Procesión en honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia, patrona de Burriana.
🎆 Después de la procesión | Castillo de fuegos artificiales en la plaza Major.
🪩 01.00-06.00 h | Carpa: Nacho Carregui + Tortosa.
🎩 MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
👵 17.30 h | Merienda de la tercera edad, en la Llar Fallera.
🐂 18.00 h | Tarde taurina
- Frondoso, de Arcadio Albarrán.
- Enemigo, de Los Lastrones.
- 🐄 Vacas de Hermanos Bellés.
🎤 18.00-20.00 h | Micro abierto en el Mesón del Vino y la Tapa.
🪄 18.30 h | IV Festival de Magia, en José Iturbi.
👦🔥🐂 22.00 h | Encierro infantil con carretones embolados.
🔥🐂 23.00 h | Encierro de toros embolados de La Espuela.
🔥🐂 A continuación | Dos toros de corro embolados de La Espuela y Hermanos Zorrilla Sánchez.
🪩 01.00-06.00 h | Carpa: Rubén Márquez + Manuel Hidalgo.
🎸 JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
📚 Desde el día 10 | Exposición dedicada al escritor Francesc Almela i Vives, en el Mercado Municipal.
🐂 18.00 h | Tarde taurina
- Pequeño, de La Espuela.
- Servidito, de El Pilar.
- 🐄 Vacas de La Espuela.
👜 18.30 h | Taller de bolsos tote bag, en la Mercé.
🎸 19.00 h | Los Diablos, en José Iturbi.
👦🔥 22.30 h | Maraya Xiqui, emboladas infantiles en la plaza del Pla.
🐄 00.00 h | Vacas enfundadas.
🪩 01.00-06.00 h | Carpa: La Freska + Marcoins + Oscar Nadal.
🎶 VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
🐂 18.00 h | Tarde taurina
- Corazinegro, de Alejandro Vázquez.
- Oidor, de Montes de Oca.
- 🐄 Vacas de Hermanos Infantes.
🎵 18.30 h | Bingo musical en José Iturbi.
🎤 18.30 h | BeniCai, en Sant Germà.
🎸 19.00 h | Terkita Fest IV: Cuerda Pa Rato + DJ Adry Bass, Marcoins, Iker Frías y Carisma & Talento.
🛟 20.00-00.00 h | Espacio Seguro.
🎧 23.00 h | Duelo DJ Xay & Indu, en Sant Josep.
🔥🐂 23.30 h | Toro embolado, Bravucón, de Victoriano del Río.
🔥🐂 A continuación | Toro de corro embolado de Hermanos Infantes.
🪩 01.00-07.00 h | Carpa: Carlittos + Carlos Fas + Nacho Carregui.
🎨 SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
♟️ 10.00 h | XIII Memorial Asunción Enrique de Ajedrez, en la Mercé.
🎨🐂 11.00 h | Concurso infantil de dibujo taurino y taller de divisas.
🐄🐂 12.00 h | Vacas y toro de corro de Luis López.
🐂 18.00 h | Tarde taurina
- Cubero, de Ana Romero.
- Sillero, de Peñajara.
- 🐄 Vacas de Hermanos Infantes.
🎪 18.30 h | Feria kermesse, en la Mercé.
🎸 18.30 h | Sona: La Mirada de Kahlo, Estiu y Eva Manhattan.
🥔🍳 19.00 h | Tortilla monumental, en la Mercé.
🛟 20.00-00.00 h | Espacio Seguro en el entorno de la Mercé.
🔥🐂 23.30 h | Toro embolado, Cubero, del hierro de Ana Romero.
🎧 23.30 h | DJ Damm, en les Eres.
🎭🪩 00.00 h | Discomóvil y baile de disfraces, en la calle Sant Vicent.
🪩 01.00-07.00 h | Carpa: Jaime Bermejo + Sergio Ramia + Lowline.
🐎 DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
🎶🐎 19.30 h | Concierto de Pedro Navarro: Ryoko ecuestre, en la plaza Major.
🌸 SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE | GRAN FINAL
🌺 18.45 h | Batalla de Flores, con reinas falleras, cortes de honor y comisiones falleras.
🎆 21.00 h | Castillo de fuegos artificiales en la plaza de la Fira.
🥖 Después | Cena popular de pa i porta en la calle Vicente Marco Miranda.
👧🎶 Actividades infantiles y actuación de la orquesta La Flama.
🏆 SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
🐂🏆 20.30 h | Gala de los XXIII Premios Taurinos Ciudad de Burriana, en la Llar Fallera, con actuaciones de Djaleo Flamenco Pop y DJ Sergio Ramia.
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