El SOS de un pueblo de Castellón ante la conflictividad de un menor: "Queremos vivir sin miedo"

La preocupación y el hartazgo han ido en aumento en un pueblo del interior de Castellón. El pequeño municipio, situado en la comarca del Alto Palancia, vivió esta semana uno de los episodios más tensos de los últimos meses durante las fiestas locales, cuando la situación generada en torno a un menor de 14 años estuvo a punto de provocar un "linchamiento" multitudinario.

Se trata de Geldo, que durante el año cuenta con 665 habitantes censados (INE 2025). La tensión entre los vecinos, especialmente preocupados por la seguridad de sus hijos, debido a la conflictividad de un menor, que acumula denuncias y reside en el pueblo, ha ido aumentando en los últimos meses hasta que finalmente este miércoles tuvo que intervenir la Guardia Civil para evitar un presunto linchamiento durante la celebración de los festejos de 'bous al carrer' según El Periódico de Aquí.

Los agentes trasladaron al menor hasta su domicilio, aunque, según relatan fuentes vecinales, una vez allí habría mostrado desde una ventana varios machetes incrementando todavía más la inquietud entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

Los hechos han vuelto a poner sobre la mesa una problemática que, según el Ayuntamiento de Geldo, lleva meses preocupando al municipio. El menor es señalado por los vecinos como protagonista de numerosos episodios conflictivos y situaciones que han generado una creciente sensación de inseguridad. En una ocasión, habría agredido presuntamente a una mujer del municipio y, según testimonios vecinales, en otras ocasiones habría sido visto portando armas blancas.

La situación se desarrolla además en un entorno familiar que también preocupa a algunos vecinos. Según explican personas conocedoras de la situación, el menor vive con su madre, quien habría protagonizado también enfrentamientos con vecinos al salir en defensa de su hijo.

Ante esta situación, el consistorio, encabezado por el alcalde David Quiles, asegura que ha trasladado reiteradamente informes a los Servicios Sociales de la Mancomunidad y a la Subdelegación del Gobierno, reclamando medidas urgentes y efectivas. En un comunicado difundido tras los acontecimientos, el Ayuntamiento reclama también a la Fiscalía de Menores que actúe ante las denuncias que, según señala, acumula el menor por diferentes hechos presuntamente delictivos.

Preocupación entre los vecinos

La situación ha generado un profundo malestar entre parte de los vecinos, que aseguran sentirse preocupados por la seguridad y por el temor a que alguno de estos episodios termine teniendo consecuencias más graves.

El Ayuntamiento reconoce ese "hartazgo" y comparte la preocupación de las familias, pero insiste en que la respuesta no puede pasar por la violencia. "Tomarnos la justicia por nuestra mano no es el camino correcto", advierte el consistorio. Por ello, pide a los vecinos que denuncien todos los hechos ante la Guardia Civil o los juzgados y hace un llamamiento a la calma para evitar que la indignación termine provocando una escalada de violencia.

El Ayuntamiento considera que Geldo debe seguir siendo un pueblo seguro, abierto y acogedor, pero reclama que todos los vecinos respeten las normas básicas de convivencia.

Mientras los Servicios Sociales continúan trabajando en el caso, aunque el proceso avanza lentamente, el municipio reclama que las administraciones competentes aceleren la respuesta para evitar que la situación siga deteriorando la tranquilidad de los vecinos y que sea necesario lamentar un episodio todavía más grave.