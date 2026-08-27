Torreblanca llega al ecuador de sus fiestas con una gran participación y más de 2.600 personas inscritas en las paellas

Torreblanca llega al ecuador de sus fiestas patronales con un balance muy positivo de los primeros días de celebración, marcados por la elevada participación vecinal y el respaldo a algunos de los actos más tradicionales del programa. La localidad vive unas jornadas en las que la música, la cultura, la tradición y los festejos taurinos llenan calles y plazas de actividad, con una destacada presencia de vecinos y visitantes en los principales acontecimientos.

Entre los actos que han despertado una mayor respuesta se encuentra la ofrenda, una de las citas más emblemáticas de las fiestas, que volvió a reunir a numerosos vecinos en torno a la música y la tradición.

El 450 aniversario de la Carta Pobla marca las celebraciones

A esta participación se suma el carácter especialmente significativo de las fiestas de este año, que coinciden con el 450 aniversario de la Carta Pobla de Torreblanca. El programa ha incorporado diferentes actividades destinadas a poner en valor la historia y el patrimonio local, como la exposición de los grabados del torreblanquino Joaquín José Fabregat, la mascletà y el acto institucional celebrado el pasado sábado.

Este último incluyó la proyección de un vídeo conmemorativo, el reconocimiento a las asociaciones culturales, la entrega de los premios del concurso de calles engalanadas y el estreno del himno Canto a Torreblanca.

El concejal de Fiestas, Paco Domenech, ha destacado la implicación de los vecinos durante estas jornadas y ha puesto en valor que «la gran participación que estamos viendo demuestra que Torreblanca vive sus fiestas y mantiene muy vivas sus tradiciones».

En este sentido, ha señalado que «cada acto es una oportunidad para encontrarnos, disfrutar juntos y mantener una forma de vivir nuestras fiestas que pasa de generación en generación». Domenech ha agradecido asimismo la implicación de las asociaciones, las collas y todas las personas que hacen posible el programa festivo.

Las citas más emblemáticas de las fiestas de Torreblanca volvieron a reunir a numerosos vecinos en torno a la tradición. / MEDITERRÁNEO

Más de 2.600 personas participarán en el Día de las Paellas

La participación volverá a ser protagonista con el Día de las Paellas, que se celebrará este jueves y que ya ha alcanzado unas cifras especialmente significativas: 164 collas y 2.648 personas inscritas. La elevada respuesta confirma el arraigo de esta cita gastronómica y festiva, que volverá a convertir las calles de Torreblanca en un gran punto de encuentro en torno a una de las tradiciones más esperadas por vecinos y visitantes.

«Estamos muy satisfechos con la respuesta de la gente y con el ambiente que se está viviendo», ha señalado Domenech, quien ha animado a continuar participando en los actos que todavía quedan por delante.

«Las fiestas son de todos y esta participación es la mejor manera de demostrar que queremos seguir viviendo nuestra tradición un año más», ha añadido el concejal, quien ha destacado la importancia de compartir estas celebraciones «entre amigos, familias y generaciones».