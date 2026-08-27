Ya hay fecha para abrir el nuevo parque acuático de Castellón

La noticia se ha hecho de esperar, pero ya hay fecha para la apertura del nuevo parque acuático de la provincia de Castellón. Será este fin de semana, en unas condiciones especiales.

Con la temporada estival en su recta final, el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó puede anunciar, por fin, la apertura de su parque acuático en el paraje de Sant Josep. Porque la fecha de apertura estaba prevista para principios de julio, pero por distintas circunstancias, las obras que se iniciaron a mediados de octubre del 2025, se han demorado dos meses más de lo previsto.

Con el proyecto concluido, ya se trabaja en la apertura, que tendrá dos convocatorias. Según han confirmado desde el gobierno local, la primera tendrá lugar este viernes, con una jornada de puertas abiertas «sin baño».

Cartel anunciador de la jornada de puertas abiertas difundido por el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó. / MEDITERRÁNEO

Lo que se pretende es presentar las instalaciones a la ciudadanía que quiera acercarse a conocerlas, cuando quedan por ultimar algunos detalles para que entren en funcionamiento a pleno rendimiento, lo que se producirá en cuestión de horas.

De hecho, desde el Ayuntamiento concretan que, si no surge ningún imprevisto, la apertura oficial del parque se realizará el sábado, aunque se confirmará y se darán todos los detalles este viernes, durante la visita oficial convocada.

En la misma jornada, está previsto informar de las diferentes promociones que se han preparado para incentivar el uso del complejo de ocio, que, por el momento, no tiene fecha de cierre concretada. «Será a finales de temporada, todavía no se ha decidido el día», detallan.

La alcaldesa de la ciudad, Tania Baños, justifica la apertura de las instalaciones cuando el verano encara su recta final en que «hay un gran trabajo detrás, el esfuerzo de mucha gente, y consideramos que es justo y necesario que la ciudadanía conozca el resultado».

Con la jornada de puertas abiertas, también aspiran a «conocer la opinión de la gente», sobre un proyecto que precisamente tuvo su origen en una consulta popular, en la que participó más de un millar de personas, que a la pregunta de qué tipo de piscina de verano querían, optaron mayoritariamente por un parque acuático.

Para Baños, la noticia relevante, más allá del momento en el que se ha podido concretar la apertura, es que después de que en el 2019 se cerrara la anterior instalación, «la Vall vuelve a tener una piscina de verano».

Este viernes por la tarde, quienes se acerquen a Sant Josep, podrán pegar un primer paseo por el complejo ubicado frente a les Coves, y el fin de semana podrán bañarse, de manera que, además de ofrecer un servicio a los vecinos y vecinas de la localidad, también será un aliciente más para que los turistas alarguen su estancia en el municipio.