La Volta a Peu se convierte en la gran fiesta del deporte familiar en l'Alcora
La prueba, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de Pamesa Grupo Empresarial, ofreció recorridos adaptados a las diferentes edades
La XXXVII Volta a Peu de l’Alcora volvió a convertirse en una de las citas deportivas destacadas de las Fiestas del Cristo 2026, reuniendo a centenares de participantes de todas las edades procedentes tanto de la capital de l’Alcalatén como de otros municipios de la provincia.
La prueba, organizada por el Ayuntamiento de l’Alcora con la colaboración de Pamesa Grupo Empresarial, tuvo como principal escenario la plaza España, punto de salida y llegada de la mayoría de las categorías. Las inscripciones se realizaron de manera gratuita desde las 18.00 horas en la zona habilitada por la organización.
Programa oficial de las Fiestas del Cristo de l'Alcora 2026
La programación arrancó con las carreras infantiles no competitivas, concebidas para acercar el deporte a los más pequeños en un ambiente lúdico y familiar, con premio para todos los participantes. Posteriormente, a partir de las 20.00 horas, fue el turno de las categorías de entre 8 y 13 años.
Distancias adaptadas a todas las edades
Uno de los principales atractivos de la Volta a Peu de l’Alcora es su carácter abierto y accesible, con recorridos adaptados a las diferentes edades. Los menores de hasta 3 años completaron una distancia de 50 metros, mientras que los participantes de 4 y 5 años recorrieron 150 metros y los de 6 y 7 años, 200 metros.
Estas primeras categorías partieron desde la calle Ferrerets en dirección a la plaza España. A las 20.00 horas tomaron la salida los corredores de entre 8 y 13 años, que afrontaron un recorrido de 650 metros con salida desde la propia plaza España.
La cita principal llegó a las 21.00 horas con la prueba destinada a participantes de 14 años en adelante, que recorrieron 4.200 metros por las calles y plazas del casco urbano de l’Alcora. En este caso, la carrera tuvo carácter competitivo y permitió disfrutar del ambiente deportivo por buena parte de la villa ceramista.
El deporte, protagonista de las Fiestas del Cristo
La concejala de Deportes del Ayuntamiento de l’Alcora, Amparo Segura, destacó el carácter familiar de esta tradicional prueba y la importancia que tiene el deporte dentro de la programación de las fiestas. “Es la oportunidad de formar parte de esta tradición y de vivir las Fiestas del Cristo 2026 con toda la energía y entusiasmo que caracteriza a nuestra localidad".
La responsable municipal quiso agradecer especialmente la implicación de los clubes deportivos de l’Alcora en la organización de las numerosas actividades incluidas en el programa festivo, entre ellas competiciones de fútbol, fútbol sala y baloncesto, además de pruebas de tiro, ciclismo, pesca o kayak.
“Su esfuerzo y colaboración contribuyen a enriquecer el programa festivo”, destacó Segura, quien también puso en valor el respaldo de las entidades patrocinadoras. En el caso de la Volta a Peu, subrayó especialmente la colaboración de Pamesa Grupo Empresarial, cuyo “compromiso resulta fundamental” para impulsar una prueba que, después de 37 ediciones, continúa siendo una de las citas deportivas más consolidadas y participativas de las fiestas de l’Alcora.
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