41.000 euros para luchar contra el calor en el instituto y colegios de Benicàssim

Las altas temperaturas que soportan los centros educativos durante buena parte del curso tendrán una respuesta, aunque por ahora limitada. La Generalitat Valenciana ha destinado 41.000 euros a Benicàssim para actuaciones destinadas a combatir el calor en el instituto y los colegios Santa Águeda y Palmerar.

La ayuda permitirá introducir mejoras en los tres centros, aunque con la información facilitada y dada la inversión prevista no puede hablarse de una climatización integral de los edificios, una de las necesidades que cobra cada vez mayor importancia ante veranos más largos y episodios de calor intenso que alcanzan también el inicio y el final del calendario escolar.

El reparto concede la partida más elevada al instituto, con 19.500 euros. El colegio Santa Águeda recibirá 13.000 euros, mientras que el Palmerar dispondrá de otros 8.500 euros.

El instituto recibe casi la mitad

En conjunto, las ayudas suman los 41.000 euros concedidos por la Generalitat a Benicàssim, aunque por el momento no se han detallado las actuaciones concretas que se ejecutarán con cada una de las partidas ni si incluirán sistemas de refrigeración, mejoras de aislamiento, creación de zonas de sombra u otras intervenciones para reducir la temperatura en las instalaciones. Al parecer, serán los propios centros los encargados de definir las acciones en función de las necesidades.

La inversión llega en un contexto en el que el calor extremo supone un problema creciente para la actividad diaria en colegios e institutos, especialmente durante las últimas semanas del curso y el regreso a las aulas en septiembre. Una climatización completa requeriría actuaciones de mayor alcance, pero cualquier mejora dirigida a aliviar las temperaturas dentro de los centros supone un avance para alumnado y profesionales.

La situación es diferente en las escoletas infantiles municipales, que ya se encuentran acondicionadas con aire acondicionado y zonas de sombra, según la información trasladada por el Ayuntamiento.