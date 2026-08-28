Almassora sacará a subasta cuatro solares por más de un millón para financiar un recinto de fiestas

Almassora prepara la subasta de cuatro parcelas municipales de suelo urbano residencial por un importe conjunto de 1.066.514,28 euros, impuestos no incluidos. Los ingresos que obtenga el Ayuntamiento con esta operación se destinarán a la adquisición de nuevos terrenos municipales con los que avanzar en el proyecto de un futuro recinto de fiestas.

El consistorio ultima la apertura de la licitación pública para la enajenación de los cuatro solares, que se realizará mediante subasta pública al alza. Las parcelas proceden del desarrollo urbanístico de cuatro unidades de ejecución del sector SUPOR-1 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almassora de 1998.

Los terrenos son fruto de las correspondientes reparcelaciones efectuadas en cada una de estas unidades de ejecución y saldrán al mercado con un presupuesto base de licitación conjunto superior al millón de euros.

La alcaldesa y el concejal de Hacienda defendieron que la operación permite aprovechar los recursos públicos para mejorar los servicios y las infraestructuras del municipio. / MEDITERRÁNEO

25 días hábiles para presentar las ofertas

Las personas o entidades interesadas podrán presentar sus proposiciones durante un plazo de 25 días hábiles, contado a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Castellón.

El concejal de Hacienda, José Claramonte, ha señalado que esta operación permitirá al Ayuntamiento poner en valor unos terrenos municipales que, según el planeamiento urbanístico vigente, no pueden destinarse a la construcción de viviendas a precios asequibles.

«Se trata de una operación avalada por los informes de los técnicos municipales y que responde a una gestión responsable del patrimonio público. Estos solares tienen unas condiciones de uso urbano residencial determinadas por el planeamiento y, ante la imposibilidad de destinarlos a vivienda asequible, hemos optado por buscar la mejor alternativa para que ese patrimonio revierta en beneficio de todos los vecinos», ha explicado Claramonte.

El dinero se destinará a suelo para el futuro recinto de fiestas

Los recursos que consiga el Ayuntamiento con la venta de las parcelas tendrán un destino concreto: adquirir nuevos terrenos municipales que permitan avanzar en el futuro recinto de fiestas de Almassora.

El consistorio considera necesaria esta infraestructura para que el municipio disponga de un espacio adecuado para la celebración de actividades festivas y eventos.

«El objetivo es transformar un patrimonio que actualmente tiene unas posibilidades de uso limitadas en nuevos recursos y suelo municipal que nos permitan impulsar proyectos que necesita Almassora. Es una forma de gestionar el patrimonio con visión de futuro y de aprovechar los recursos públicos para mejorar los servicios y las infraestructuras del municipio», ha afirmado el concejal de Hacienda.

La enajenación de los cuatro solares municipales se llevará a cabo mediante subasta pública al alza, a través de un procedimiento abierto en el que podrán participar los interesados que cumplan las condiciones establecidas en los pliegos.