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El nuevo parque acuático de Castellón abre al baño con entradas al 50% hasta que acabe la temporada

El horario de apertura es de 11.00 a 19.30 horas y se establece una tarifa reducida cuando se acceda a las instalaciones a partir de las 15.00 horas

Inauguración del parque acuático de la Vall d'Uixó

Inauguración del parque acuático de la Vall d'Uixó

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Inauguración del parque acuático de la Vall d'Uixó / Gabriel Utiel

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Mònica Mira

Mònica Mira

La Vall d'Uixó

Tras la jornada de puertas abiertas celebrada este viernes, en la que las personas que han querido han podido acercarse a conocer en primicia cómo han quedado las instalaciones, este sábado abre por primera vez para el baño el parque acuático de la Vall d’Uixó.

Con un horario de apertura de 11.00 a 19.30 horas, vecinos y visitantes podrán acceder a este complejo de ocio estival con un aliciente que tiene que ver con el retraso en su puesta en marcha, prevista para la primera semana de julio. Todas las entradas están sujetas a un descuento del 50% hasta que se clausure la temporada, que en principio no tiene fecha fija.

La intención es abrir todo el mes de septiembre; a partir de que comience el curso escolar, solo por las tardes y los fines de semana la jornada completa. «La meteorología decidirá el momento del cierre», destacan desde el consistorio.

Así se ha informado en la visita que han realizado las autoridades municipales a un parque en el que se han invertido alrededor de cinco millones de euros, y que viene a llenar el vacío que dejó la piscina de Sant Josep, cerrada en 2019.

Sobre esta «preapertura», como la ha definido la alcaldesa, Tania Baños, defiende que con las obras acabadas «y el calor que todavía está haciendo, no tenía sentido que estuviera cerrado».

Incide en que «nos habría gustado que estuviera abierta antes, pero por motivos ajenos al Ayuntamiento no ha sido posible, pero ahora sí, tenemos la piscina que se merece la Vall d’Uixó».

Proceso participativo

Durante el tiempo en que esté en uso este año, el gobierno local pretende finalizar el proceso participativo que se inició hace algunos años con el propósito de definir qué tipo de instalaciones quería la ciudadanía, por lo que esperan que los usuarios trasladen su opinión sobre el nuevo servicio «para poder mejorar de cara a la temporada que viene».

Las entradas se pueden comprar en taquilla, a partir de las 10.30 horas, pero también por internet, en el enlace sacatuentrada.es, «para no tener que hacer cola», remarca Baños

Noticias relacionadas y más

Las tarifas regulares de Aquacoves, como se le ha bautizado, antes de la aplicación del 50% de descuento, son de 8 euros por adulto y 5 euros por niño (de 3 a 12 años). Existen precios reducidos para familias numerosas, personas con diversidad funcional y mayores de 65 años, así como para quien acceda a partir de las 15.00 horas. Desde el Ayuntamiento destacan que el descuento por preapertura se aplicará a todas las tarifas, incluidas las reducidas.

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