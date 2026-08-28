Onda reclama un juzgado de Primera Instancia: "Contamos ya con 26.190 habitantes y más de 12 millones de m² de suelo industrial"

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha trasladado este viernes a la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez Sanchis, la petición de crear un juzgado de Primera Instancia en Onda que permita mejorar la atención judicial y contribuir a descongestionar el partido judicial de Nules.

La reclamación se produce en un momento de crecimiento del municipio, que cuenta ya con 26.190 habitantes y más de 12 millones de metros cuadrados de suelo industrial. El Ayuntamiento defiende que esta evolución poblacional, económica e industrial debe ir acompañada también de una ampliación de los servicios judiciales.

“Onda ha crecido y sus servicios judiciales también tienen que crecer al ritmo de la ciudad”, ha señalado Ballester. “Llevamos años defendiendo que Onda reúne las condiciones para contar con un juzgado de Primera Instancia y vamos a seguir haciéndolo porque la ciudad ha crecido en población, en actividad económica y en peso territorial”, ha añadido.

Onda plantea reforzar sus servicios judiciales

Ballester, Martínez Sanchis y la directora general de Justicia y Autogobierno, María José Adalid Hinarejos, han mantenido un encuentro de trabajo en la Oficina de Justicia del Ayuntamiento de Onda para avanzar en una estrategia común destinada a mejorar la atención judicial que reciben los vecinos.

Durante la visita, la jueza de Paz de Onda, Begoña Cabedo Alejandro, ha presentado junto a la alcaldesa una memoria de actividad de la oficina y ha trasladado a la responsable autonómica las principales necesidades detectadas en el funcionamiento diario del servicio.

Entre las cuestiones planteadas figura la necesidad de seguir reduciendo las cargas burocráticas y los tiempos de gestión, además de avanzar progresivamente en la mejora de los equipos y herramientas informáticas.

El encuentro también ha permitido analizar las posibilidades de acercar más servicios judiciales a los ciudadanos y evitar desplazamientos fuera de Onda para realizar determinadas gestiones.

Un juzgado de Primera Instancia para descongestionar Nules

En este contexto, la alcaldesa ha reiterado la petición de que Onda cuente con un juzgado de Primera Instancia. El objetivo planteado es contribuir a descongestionar el partido judicial de Nules y mejorar la atención tanto a la población como al importante tejido empresarial de Onda y su entorno.

El municipio cuenta además con antecedentes históricos como sede judicial. Durante el Trienio Liberal, entre 1821 y 1823, Onda dispuso de un juzgado de Primera Instancia que llegó a prestar servicio a 31 municipios de la zona.

Ayuntamiento y Generalitat acuerdan una hoja de ruta común

El Ayuntamiento de Onda y la Generalitat han acordado continuar trabajando de manera coordinada sobre las necesidades actuales de la Oficina de Justicia.

Ambas administraciones establecerán una hoja de ruta común para seguir mejorando progresivamente los recursos y la atención que reciben los ciudadanos.

El objetivo compartido pasa por aprovechar la proximidad de la oficina para facilitar la relación de los vecinos con la Justicia y avanzar hacia un servicio más accesible, comprensible y ágil.

Cerca de 6.000 actuaciones judiciales al año

La Oficina de Justicia de Onda mantiene una intensa actividad durante todo el año. Entre sus principales funciones se encuentran la recepción y práctica de notificaciones judiciales, citaciones, emplazamientos y otras comunicaciones procesales.

Cada año se diligencian cerca de 3.000 exhortos penales y alrededor de 1.700 exhortos civiles. A ellos se suman más de 120 expedientes de matrimonio civil y la realización de actos de conciliación.

La oficina desarrolla además una importante actividad relacionada con el Registro Civil, con cerca de 1.000 actuaciones anuales.

Desde la implantación del nuevo sistema de gestión de registros civiles DICIREG, se han realizado cerca de 400 inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones.

La actividad de la Oficina de Justicia no se limita a la tramitación administrativa. Otro de sus principales cometidos es facilitar la relación de los ciudadanos con la Administración judicial.

El personal de la oficina ofrece información sobre los distintos procedimientos y ayuda a los vecinos a comprender el contenido de las resoluciones y comunicaciones judiciales.