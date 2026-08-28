Balma Aparici cumple su sueño y es coronada reina de las Fiestas de l'Alcora

Balma Aparici Lozoya ha sido coronada este viernes como nueva reina de las fiestas de l’Alcora, en uno de los actos más destacados del programa festivo. La ceremonia se ha celebrado en la plaza del Ayuntamiento, donde la reina saliente, Esther Catalán Martínez, ha sido la encargada de coronar a su sucesora ante autoridades, invitados, la Corte de Honor y sus acompañantes.

Tras el acto, la comitiva se ha desplazado hasta el recinto de la Pista Jardín, donde ha tenido lugar la tradicional cena-baile de gala, que ha reunido a cerca de mil comensales. La cena ha sido servida, como es habitual, por la Sala Rex, mientras que las orquestas Krypton y Monkey Band se han encargado de la animación musical de la velada.

La nueva reina ha estado acompañada en todo momento por sus Damas de Honor: Ariadna García Nebot, Noa Yolanda Rodríguez Bermejo, Sara Muriach Tomás, Balma Cortés Grangel y María Gil Garcés, además de sus respectivos acompañantes.

El acto de coronación constituye una de las novedades incorporadas en los últimos años a las fiestas, ya que comenzó a celebrarse hace dos años, al igual que la proclamación de la reina durante el primer día del programa festivo.

La Ronda Poético-Musical precedió a la coronación

La noche del jueves, la reina y sus Damas de Honor también fueron protagonistas de la tradicional Ronda organizada por la Rondalla l’Alcalatén.

Durante el recorrido se recitaron las poesías participantes en el concurso de la XXVIII Mancerina Poética, que este año ha ganado Eva Serrano.

La rondalla, los poetas, la corporación municipal y la comisión de fiestas recorrieron las casas y locales en los que fueron homenajeadas las protagonistas de las fiestas. La celebración concluyó con la ronda dedicada a la Reina, poniendo el broche final a la Ronda Poético-Musical.

A esta cita se sumaron también Esther Catalán, reina de la Corte de Honor saliente; Tamara Arriaza, que fue reina hace 25 años, y Silvia Nomdedeu, que ostentó el cargo hace 50 años.

«Se está cumpliendo mi sueño»

Para Balma Aparici, estos primeros días de fiestas están siendo especialmente emotivos. La nueva reina asegura que se está cumpliendo su sueño y que ya ha vivido momentos inolvidables con la proclamación, la ronda y la coronación.

La experiencia tiene además un significado especial por su vinculación familiar con las Fiestas del Cristo. Su tía Mª Amparo Aparici, hermana de su padre, fue reina de las fiestas en 1997, mientras que su tía materna Pili Lozoya fue Dama de Honor en 1981.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha destacado el ambiente que se vive en el municipio durante estos días y la implicación colectiva que hace posible el programa festivo.

«Para mí, estas celebraciones representan una de las expresiones más bonitas del espíritu alcorino. El esfuerzo colectivo, la complicidad, la ilusión y la energía que cada uno aporta es lo que las convierte en únicas, grandes y especiales», afirma.

Falomir recuerda que desde el viernes 21 el municipio está viviendo jornadas intensas en las que personas de todas las edades llenan las calles, comparten momentos y disfrutan de las celebraciones.

«Aunque sea por unas horas, aparca las preocupaciones del día a día. Eso es lo que de verdad hace que todo valga la pena», señala el alcalde.

Más de 150 actos durante 16 días de fiestas

El primer edil destaca también el trabajo que supone preparar 16 días de fiestas con más de 150 actos, un programa que requiere organización, coordinación, dedicación y paciencia.

Por este motivo, ha querido agradecer la participación de todas las personas y entidades que contribuyen a hacerlo posible, entre ellas las comisiones de fiestas y taurina, peñas, asociaciones culturales, clubes deportivos, pubs, bares, comercios y patrocinadores.

«Cada aportación suma, y gracias a ello nuestras fiestas son tan completas y variadas», señala Falomir.

El alcalde también ha destacado especialmente el trabajo de la concejala de Fiestas, Vanessa Periz, al frente de la organización.

Comienzan los festejos taurinos

Las Fiestas del Cristo de l’Alcora afrontan ahora nuevas jornadas de intensa actividad. Este sábado comenzarán los festejos taurinos con el encierro de seis toros cerriles de la ganadería de Domínguez Camacho.

La programación taurina se prolongará hasta el 6 de septiembre, con un total de 18 toros cerriles.

«Hemos vivido ya mucho, y con intensidad, y los días que vienen prometen muchas más experiencias inolvidables», afirma Samuel Falomir.

El domingo, día grande del Santísimo Cristo del Calvario

El domingo llegará uno de los momentos más importantes del calendario festivo con la celebración del día grande dedicado al Santísimo Cristo del Calvario, en cuyo honor se celebran las fiestas principales de l’Alcora.

Para el alcalde, se trata de «un momento muy especial que reúne a familias, amigos y vecinos para mantener viva esta tradición que nos une».

La coronación de Balma Aparici, la Ronda Poético-Musical, la cena de gala, los festejos taurinos y los actos religiosos conforman así algunos de los momentos centrales de unas Fiestas del Cristo de l’Alcora que continúan desarrollándose con un amplio programa de actividades.