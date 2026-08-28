Burriana dice adiós al cambio mensual de acera para aparcar

El sistema de alternancia trimestral del estacionamiento se extenderá a partir de octubre a la práctica totalidad del casco urbano de Burriana. El Ayuntamiento ha culminado la implantación progresiva de este modelo, aunque durante septiembre se mantendrá de forma excepcional la distribución actual de los vehículos y no se producirá el habitual cambio de acera previsto para el día 1.

De este modo, septiembre funcionará como un mes de transición antes de la entrada definitiva del nuevo calendario. Será el próximo 1 de octubre cuando los conductores deberán realizar el cambio de lado de la calzada conforme a la señalización instalada en las diferentes calles. La zona marítima queda, por el momento, fuera de esta ampliación.

El nuevo sistema ya es visible en algunos barrios de la ciudad. En zonas como La Merced, las señales que regulan la alternancia trimestral del estacionamiento ya han sido instaladas, anticipando un cambio que afectará a numerosos conductores y vecinos en los próximos meses.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el 73,2 % de los usuarios consultados que han participado en las encuestas municipales se muestra favorable a mantener este sistema frente al anterior modelo mensual.

De hecho, el cambio comenzó como una prueba piloto en enero de 2025 en la calle Industria y Quarts de Calatrava. Tras los resultados obtenidos durante esta primera experiencia, el Ayuntamiento anunció a mediados de agosto una nueva ampliación que debía entrar en vigor el próximo 1 de octubre en alrededor de 33 calles situadas entre l’Encarnació, el camí d’Onda, el Raval y la ronda Panderola. Ahora, la decisión comunicada por el consistorio supone extender el sistema trimestral al conjunto del casco urbano.

La extensión del sistema a todo el casco urbano obligará ahora a los conductores a familiarizarse con la nueva señalización y con las fechas de cambio, especialmente en aquellas zonas que se incorporan por primera vez a este modelo.

Menos sanciones

El Ayuntamiento sostiene que la implantación progresiva del sistema ha permitido reducir el número de sanciones, avisos y retiradas de vehículos vinculadas a los cambios de estacionamiento. Una circunstancia que el equipo de gobierno atribuye a que los conductores disponen de plazos más amplios para realizar el cambio de acera.

El concejal de Vía Pública, Mario Trullén, ha señalado que la extensión del modelo a todo el casco urbano responde al trabajo realizado por los técnicos municipales y la Policía Local, además de a la opinión recogida entre vecinos y comerciantes. «El sistema trimestral aporta una mayor comodidad y tranquilidad en el día a día sin interferir en los servicios esenciales de recogida de residuos y mantenimiento», ha afirmado.