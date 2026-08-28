Un centenar de peñas dan vida al desfile de disfraces de las fiestas de Nules

Nules sigue con la programación festiva en honor a su patrón Sant Bartomeu. De hecho, anoche tuvo lugar uno de los actos más esperados por las peñas y que, año tras año, congrega a cientos de personas, de manera que alrededor de un centenar de peñas participaron en el desfile de disfraces que recorrió las principales calles de la vila.

Precisamente, en relación con el concurso de disfraces cabe señalar que el premio a la mejor crítica local fue para la peña Kontradicció; el premio a la mejor coreografía para la peña Temptació; el premio al mejor carro para Valhalla; el primer premio al mejor disfraz ha sido para Distinció; el segundo premio al mejor disfraz para la El Crit; y el tercero para las peñas La Perdició y La Revolució.

El jurado ha estado formado por personas de diferentes ámbitos locales como asociaciones o peñas, representadas por Carmen Ballester, José Esteban, Roberto Blanch, César Martínez y Rosa Paula.

Actos taurinos

En otro orden de cosas, esta jornada de viernes los aficionados taurinos también cuentan con eventos como el bou per la vila de la ganadería Domingo Hernández, que patrocina el Ayuntamiento de Nules; o con la tradicional Nit Taurina.

Asimismo, este sábado seguirán las citas con el bou al carrer, con la exhibición de un toro de la ganadería Domínguez Camacho, patrocinado por la peña Pernia i Companyia, y de un toro embolado de la ganadería Peñajara que patrocina el Ayuntamiento. La jornada finalizará con música con una macrodiscomóvil fin de fiestas con DJ Vicente Buitrón, DJ Noex, Luc Loren y Space Elephants.