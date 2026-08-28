Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Vuelta, en Vall d'AlbaFiebre por los garajes'No' a heredarParque acuáticoSOS por un menorFichaje CD Castellón
instagramlinkedin

Sant Bartomeu 2026

Un centenar de peñas dan vida al desfile de disfraces de las fiestas de Nules

Los peñistas echan mano de ingenio en uno de los eventos más esperados de las celebraciones festivas

Fotogalería I Nules vive con intensidad el desfile de disfraces de las fiestas de Sant Bartomeu

Fotogalería I Nules vive con intensidad el desfile de disfraces de las fiestas de Sant Bartomeu

Ver galería

Fotogalería I Nules vive con intensidad el desfile de disfraces de las fiestas de Sant Bartomeu /

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

Nules

Nules sigue con la programación festiva en honor a su patrón Sant Bartomeu. De hecho, anoche tuvo lugar uno de los actos más esperados por las peñas y que, año tras año, congrega a cientos de personas, de manera que alrededor de un centenar de peñas participaron en el desfile de disfraces que recorrió las principales calles de la vila.

Precisamente, en relación con el concurso de disfraces cabe señalar que el premio a la mejor crítica local fue para la peña Kontradicció; el premio a la mejor coreografía para la peña Temptació; el premio al mejor carro para Valhalla; el primer premio al mejor disfraz ha sido para Distinció; el segundo premio al mejor disfraz para la El Crit; y el tercero para las peñas La Perdició y La Revolució.

El jurado ha estado formado por personas de diferentes ámbitos locales como asociaciones o peñas, representadas por Carmen Ballester, José Esteban, Roberto Blanch, César Martínez y Rosa Paula.

Actos taurinos

En otro orden de cosas, esta jornada de viernes los aficionados taurinos también cuentan con eventos como el bou per la vila de la ganadería Domingo Hernández, que patrocina el Ayuntamiento de Nules; o con la tradicional Nit Taurina.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, este sábado seguirán las citas con el bou al carrer, con la exhibición de un toro de la ganadería Domínguez Camacho, patrocinado por la peña Pernia i Companyia, y de un toro embolado de la ganadería Peñajara que patrocina el Ayuntamiento. La jornada finalizará con música con una macrodiscomóvil fin de fiestas con DJ Vicente Buitrón, DJ Noex, Luc Loren y Space Elephants.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una tienda de Castellón, de las de toda la vida, anuncia su cierre tras 42 años
  2. La orquesta Panorama cierra las fiestas de Morella por todo lo alto ante más de 2.500 personas
  3. El joven aspirante a bombero forestal de la Vall d'Uixó que ha convertido en arte su crítica social ante los incendios que asolan España
  4. Un toro cerril, el inusual regalo de aniversario a una empresa por sus 70 años en la Vall d'Uixó
  5. Ya hay fecha para abrir el nuevo parque acuático de Castellón
  6. El SOS de un pueblo de Castellón ante la conflictividad de un menor: 'Queremos vivir sin miedo
  7. Las peñas toman las calles y dan la bienvenida oficial a las fiestas patronales de Nules con la popular Cridà
  8. La inesperada alianza entre un psicólogo y un barbero que está dando que hablar en Els Ports

Un centenar de peñas dan vida al desfile de disfraces de las fiestas de Nules

Un centenar de peñas dan vida al desfile de disfraces de las fiestas de Nules

Almassora sacará a subasta cuatro solares por más de un millón para financiar un recinto de fiestas

Almassora sacará a subasta cuatro solares por más de un millón para financiar un recinto de fiestas

Onda reclama un juzgado de Primera Instancia: "Contamos ya con 26.190 habitantes y más de 12 millones de m² de suelo industrial"

Onda reclama un juzgado de Primera Instancia: "Contamos ya con 26.190 habitantes y más de 12 millones de m² de suelo industrial"

Burriana dice adiós al cambio mensual de acera para aparcar

Burriana dice adiós al cambio mensual de acera para aparcar

Avance determinante para la legalización de la Foya de Vilafamés: Abierto el plazo para ser agente urbanizador

Avance determinante para la legalización de la Foya de Vilafamés: Abierto el plazo para ser agente urbanizador

41.000 euros para luchar contra el calor en el instituto y colegios de Benicàssim

41.000 euros para luchar contra el calor en el instituto y colegios de Benicàssim

Benicarló vive un ‘pa i porta’ multitudinario en sus fiestas patronales

Benicarló vive un ‘pa i porta’ multitudinario en sus fiestas patronales

Onda anuncia la Fira 2026 con un cartel vibrante que representa 'El sentiment d’un poble'

Onda anuncia la Fira 2026 con un cartel vibrante que representa 'El sentiment d’un poble'
Tracking Pixel Contents