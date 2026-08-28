Toros, peñas y un premio de 1.000 euros: intensa penúltima jornada de las fiestas de Villahermosa

La penúltima jornada taurina de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé Apóstol se vivió este viernes con intensidad, con los toros y las peñas nuevamente como grandes protagonistas de una programación que se prolongó desde el mediodía hasta bien entrada la noche.

Los actos comenzaron a las 12.30 horas con la tradicional cagada del manso en la plaza de abajo, patrocinada por los emboladores El Monosabio y con un premio de 1.000 euros.

Al mediodía tuvo lugar un encierro de eralas de la ganadería de Villahermosa, que recorrió el trayecto desde el camino de San Antonio, por la calle Alta, hasta la plaza del Ayuntamiento. El festejo estuvo patrocinado por la peña Los Rebeldes.

Por la tarde se exhibieron vacas del hierro de Miguel Parejo, patrocinadas por la peña del mismo nombre, que hicieron disfrutar a los recortadores. La Peña Las Cullilargas, formada íntegramente por mujeres, también se encargó de animar la tarde festiva.

Cinco toros embolados, plato fuerte de la noche

Uno de los momentos más destacados de la jornada llegará esta noche con la exhibición de emboladores, en la que está previsto que se lidien cinco toros de la ganadería El Val, de La Puebla de Valverde.

Los villahermosanos celebrarán este sábado su última jornada festiva, nuevamente con los toros y las peñas como protagonistas. Entre los actos más destacados figuran el encierro de eralas del hierro de Villahermosa, patrocinado por la peña La Vaca, y la prueba de dos cerriles.

La programación musical pondrá el broche a las fiestas con la actuación de la orquesta Euforia y una disco móvil.