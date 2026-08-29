Alba Vilarroig e Inés Panís, reinas falleras de Burriana del 2027

Burriana ya conoce a sus nuevas máximas representantes para el ejercicio fallero de 2027. Alba Vilarroig, de la falla La Vila, ha sido elegida reina fallera, mientras que Inés Panís, de Barri Escorredor, ostentará el cargo de reina fallera infantil, tras la votación celebrada este sábado en el salón de plenos del Ayuntamiento.

La elección pone fin a varios días de actos y entrevistas dentro del proceso para escoger a las jóvenes que tomarán el relevo de Laura Sendra y Ana Olivas. La jornada reunió a representantes del mundo fallero, familiares y amigos de las aspirantes, que siguieron con expectación el desarrollo de una de las citas más destacadas del calendario previo al nuevo ejercicio.

Alba Vilarroig, de la falla la Vila, ha sido elegida reina fallera de Burriana del 2027. / Isabel Calpe

El acto arrancó con la tradicional votación de los presidentes de las 19 comisiones falleras y de la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix. Una vez finalizada la votación y contabilizados los apoyos obtenidos, llegó el momento de la apertura de los sobres y de conocer el resultado de la elección.

Inés Panís, de Barri Escorredor ostentará el cargo de reina fallera infantil de Burriana del 2027. / Isabel Calpe

Las llamadas más esperadas

Fue entonces cuando el alcalde, Jorge Monferrer, realizó las llamadas más esperadas de la tarde. El primer edil comunicó personalmente a Alba e Inés que habían sido designadas como las nuevas máximas representantes festivas de Burriana, una noticia recibida con sonoros aplausos por parte de los asistentes.

Instante de la llamada del alcalde a las elegidas. / Isabel Calpe

Como marca la tradición, dos vehículos oficiales de la Junta Local Fallera se desplazaron posteriormente hasta los domicilios de las dos jóvenes para recogerlas y trasladarlas hasta el Ayuntamiento. Allí se produjo su primer encuentro como nuevas representantes con el colectivo fallero y con las numerosas personas que se habían congregado para conocer el resultado.

La noche ha dejado también la imagen conjunta de las nuevas reinas falleras junto a sus predecesoras, Laura Sendra y Ana Olivas, que felicitaron a Alba Vilarroig e Inés Panís antes de cederles el testigo de la máxima representación de la fiesta.

Laura Sendra y Ana Olivas, con sus sucesoras, y acompañadas por el alcalde y la edila de Fallas. / Isabel Calpe

A partir de ahora, las dos elegidas asumirán la responsabilidad de encabezar el calendario fallero y ejercerán como embajadoras de Burriana en los principales actos del próximo ejercicio.

Un nuevo ciclo fallero

La concejala del área, Paloma Boix, felicitó a las dos elegidas y destacó que «hoy es un día lleno de ilusión para toda Burriana y especialmente para el mundo fallero, que vuelve a reunirse para iniciar un ciclo mágico».

Boix aseguró además que ambas «sabrán llevar con orgullo el nombre de Burriana y el de nuestras Fallas allá donde vayan» y tuvo también palabras para el resto de candidatas.

«Quiero dar las gracias de corazón a las siete candidatas de este año; su valentía, ganas y amor por Burriana son el mejor reflejo del sentimiento que nos une a estas fiestas», destacó.

Con la elección de las nuevas reinas falleras, Burriana abre oficialmente un nuevo ciclo festivo. Las comisiones vuelven ahora a ponerse en marcha con la vista puesta en la preparación de las carrozas para la Batalla de Flores, prevista para el próximo 19 de septiembre.