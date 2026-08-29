Almassora intensifica la limpieza de sumideros y desagües ante posibles episodios de lluvias intensas

El Ayuntamiento de Almassora ha puesto en marcha un plan específico para intensificar las tareas de revisión, limpieza y adecuación de los imbornales del municipio ante la posibilidad de que se produzcan episodios de lluvias intensas durante las próximas semanas. Los trabajos están siendo realizados por los operarios de la empresa encargada del servicio de limpieza viaria.

La actuación tiene como objetivo comprobar el estado de estos puntos de recogida de agua, retirar posibles residuos y elementos que puedan dificultar la evacuación y garantizar que los imbornales se encuentren en las mejores condiciones de funcionamiento ante una eventual situación de precipitaciones abundantes.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, y el concejal de Servicios Públicos, José Martínez, han supervisado las tareas que se están desarrollando en distintos puntos del municipio. «La prevención es fundamental para minimizar riesgos cuando hablamos de episodios de lluvias intensas. Desde el Ayuntamiento queremos tener nuestra red de evacuación de agua en las mejores condiciones posibles», ha señalado la alcaldesa.

Tormo ha destacado que estas actuaciones forman parte del trabajo de mantenimiento que el Ayuntamiento realiza de manera continua para conservar en buen estado las infraestructuras y los espacios públicos. «Los servicios públicos tienen que estar preparados todos los días, pero especialmente cuando existe la posibilidad de que las condiciones meteorológicas puedan complicarse, especialmente después del verano», ha explicado la primera edila.

En paralelo, estos días se está efectuando la revisión anual más exhaustiva de las estaciones de bombeo de la playa de Almassora. Los trabajos permiten comprobar el estado de las instalaciones y de los equipos y garantizar que se encuentran preparados para afrontar posibles episodios de lluvias intensas y favorecer la correcta evacuación del agua en la zona litoral.

La puesta a punto de los imbornales y la revisión de las estaciones de bombeo se suman a las actuaciones de mantenimiento realizadas durante este verano por las personas contratadas a través del Plan de Empleo Agrario, subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

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Estos operarios han desarrollado diferentes actuaciones en caminos rurales, acequias y zonas de escorrentía del término municipal. Estos trabajos han permitido mejorar el estado de estas infraestructuras y contribuir a una mejor circulación y evacuación del agua, especialmente de cara a posibles episodios de lluvias intensas.