Cierra un mítico pub de un municipio de Castellón tras 37 años de actividad

Después de 37 años de actividad, el pub Lapsus cierra sus puertas y pone punto final a una etapa que ya forma parte de la historia reciente de Betxí. El establecimiento, abierto en el municipio desde 1989, se despedirá este sábado, 29 de agosto, con una fiesta especial organizada por Antonio Salvador Franch Mallol, conocido popularmente como ‘Berro’, en el propio local de la calle Vicent Ramón.

La jornada servirá como último encuentro para todas aquellas personas que, a lo largo de estas casi cuatro décadas, han pasado por el Lapsus y han convertido el establecimiento en uno de los espacios vinculados al ocio y a la vida social de varias generaciones de vecinos y vecinas de Betxí. Una despedida que pretende reunir a quienes han formado parte, de una manera u otra, de la trayectoria del pub y que permitirá cerrar esta larga etapa con música, celebración y un último brindis entre amigos.

La fiesta comenzará a las 19:00 horas con la llegada de las personas asistentes. Desde ese momento, el ambiente festivo irá tomando protagonismo en una tarde-noche concebida como despedida del establecimiento y como homenaje a todos los años de actividad que ha acumulado desde su apertura en 1989. El programa continuará con la actuación en directo del grupo N’Rockats, que pondrá la banda sonora a una celebración pensada para disfrutar y compartir hasta el último momento.

Tras la actuación, la música continuará acompañando la velada, con un ambiente festivo que se prolongará hasta la medianoche. De este modo, el Lapsus afrontará sus últimas horas de actividad rodeado de personas que han conocido el local en diferentes momentos de su historia y que podrán reencontrarse en esta última cita antes del cierre definitivo.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, ha querido reconocer precisamente esa dimensión y ha agradecido a ‘Berro’: “Todos estos años al frente de un local que ha formado parte de la vida y de los recuerdos de varias generaciones del pueblo”. Con estas palabras, la alcaldesa ha puesto en valor no solo la trayectoria del establecimiento, sino también el papel que este tipo de espacios desempeñan en la vida cotidiana de un municipio, especialmente cuando consiguen mantenerse activos durante tantos años.