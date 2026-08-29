L'Alcora disfruta de un multitudinario y vistoso encierro de Domínguez Camacho
Los seis toros cerriles de la prestigiosa ganadería onubense han respondido a las expectativas, abriendo con fuerza los festejos taurinos de las Fiestas del Cristo
El esperado primer acto taurino de las Fiestas del Cristo de l'Alcora ha cumplido las expectativas. El encierro de Domínguez Camacho sufragado por el ayuntamiento, que escuchó a la comisión taurina, así como a las peñas y asociaciones taurinas a la hora de elegir un gran hierro, ha concentrado a miles de personas en la capital de l'Alcalatén.
La carrera se ha desarrollado de forma limpia y sin incidentes. Los toros, que han iniciado en el corro ubicado en la calle Molí Nou, han recorrido las calles País Valencià, plaza La Salle, Ferrerets y Loreto para terminar en la plaza España, estando todo el recorrido lleno de público. Y es que muchos aficionados taurinos visitantes que acudieron a l'Alcora horas antes han aprovechado para almorzar antes de ver el espectáculo taurino del encierro.
Como nota, hay que señalar que en su inicio, nada más llegar a la plaza La Salle se resbalaron tres toros y ahí se ha partido el encierro por lo que se ha podido ver muy poco los seis astados juntos durante el recorrido.
Afortunadamente el encierro ha sido limpio y sin incidentes. Tras ello se ha probado el astado de la Penya Vint de Copes de la también excelente ganadería de Baltasar Ibán en el decimo aniversario de la peña taurina.
La programación taurina seguirá esta misma tarde con la prueba de tres toros, dos de ellos de Domínguez Camacho, y culminará a las 23.00 horas con la embolada de los ejemplares probados durante la jornada.
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