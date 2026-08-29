El arroz conquista Moncofa: 18 establecimientos se suman a unas jornadas que cumplen diez años

El Ayuntamiento de Moncofa impulsa la décima edición de las Jornadas Gastronómicas del Arroz y la Paella, una cita que se ha consolidado como una de las principales propuestas gastronómicas del calendario local. Hasta el próximo 13 de septiembre, vecinos, visitantes y turistas podrán descubrir una amplia selección de recetas tradicionales y propuestas más innovadoras en torno a uno de los productos más representativos de la gastronomía valenciana.

La edición de este año contará con la participación de 18 establecimientos, la misma cifra récord alcanzada el pasado año. Una participación que refleja la implicación del sector hostelero de Moncofa con una iniciativa que, después de una década, se ha convertido en un escaparate de la diversidad y la calidad de la restauración local.

De la paella valenciana al arroz con bogavante

Durante más de dos semanas, restaurantes, bares, arrocerías y establecimientos especializados de Moncofa ofrecerán menús especiales y diferentes variedades de arroz. La propuesta combina los sabores más tradicionales con elaboraciones que incorporan nuevos ingredientes y combinaciones.

Entre los platos se podrán encontrar clásicos como la paella valenciana, el arroz negro o el arroz del senyoret, junto a recetas elaboradas con bogavante, diferentes tipos de marisco, pulpo, verduras, setas, secreto ibérico o productos procedentes de la lonja.

La programación gastronómica contempla, además, distintas modalidades de consumo. Algunos establecimientos ofrecerán sus propuestas para degustar en el propio local, mientras que otros dispondrán de opciones por encargo y para llevar.

De esta forma, las jornadas amplían su alcance y permiten disfrutar de los arroces en diferentes formatos, adaptándose a las preferencias de vecinos y visitantes y facilitando que la gastronomía local también pueda disfrutarse en casa.

Los 18 establecimientos participantes en esta décima edición son Ca Jaime, Asador Los Caballos, La Cala Gastro-Bar Restaurante, Mar Chiquita, Restaurante Terral byMonpiedra, Casa Lola Paellas para Llevar, Carnicería El Pla Paellas para Llevar, Casa Lázaro, La Arrocería, Vika Mesón, Casa Playa, Duc, Gastro Bar Rosseta, Campoy, El Dos, Chiringuito Catán, Terra i Mar y Casa María.

Diez años apoyando la hostelería y el turismo de Moncofa

La concejala de Turismo, Ilenia Begnozzi, ha destacado que “llegar a la décima edición demuestra que estas jornadas se han consolidado tanto entre el sector hostelero como entre vecinos y visitantes”.

Begnozzi ha puesto en valor la implicación de los establecimientos participantes y la capacidad de la iniciativa para reunir en una misma propuesta distintas formas de entender la cocina del arroz.

“La variedad de los establecimientos participantes permite encontrar desde los arroces más tradicionales hasta propuestas diferentes y más elaboradas, pero todas ellas tienen como punto de partida un producto estrechamente ligado a nuestra gastronomía y a nuestra forma de reunirnos alrededor de la mesa”, ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha subrayado que “la gastronomía es una parte esencial de la oferta turística de Moncofa y estas jornadas constituyen un escaparate magnífico para mostrar la calidad, la diversidad y el trabajo diario de nuestros establecimientos”.

Según Alós, “con esta décima edición seguimos respaldando a la hostelería local y generando actividad económica más allá de las fechas de mayor afluencia, con una propuesta que complementa nuestros principales atractivos turísticos”.