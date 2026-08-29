Nules cierra con ‘bous al carrer’ unas fiestas con «las peñas como motor»

Es cuestión de horas que Nules recupere la normalidad después de diez intensos días en los que las fiestas patronales de Sant Bartomeu han sacado a los vecinos a la calle y han movilizado a decenas de vecinos de otros municipios atraídos por la programación.

Los bous al carrer y la música han vuelto a marcar el ritmo de la que, pese a no ser la última jornada festiva -por delante quedan las finales del campeonato de fútbol 8 de hoy y la desmontà de cadafals de mañana-, sí que ha marcado ese punto de inflexión de las cosas que llegan a su fin, y así lo han dejado sentir las peñas, que como remarcó el alcalde, David García, «son el motor de las patronales».

A falta del último bou embolat y la macrodiscomóvil de la noche de este sábado, García incidió, a modo de balance, en que han sido "unas fiestas súper tranquilas, de hecho, no recuerdo ningunas que se hayan caracterizado por la ausencia total de incidentes reseñables», el mejor resumen para quien tiene la responsabilidad no solo de organizarlas, sino también de garantizar la seguridad durante su desarrollo.

Erik Pradas

Del conjunto de las patronales, el alcalde quiso destacar el papel de las peñas, «son el corazón de la fiesta, su motor, las que les dan sentido», a parte de deberles que «completen el programa», tanto con los actos taurinos, como con la organización de discomóviles o «diferentes actos que proponen cada año». Para García, las peñas «dan mucho color a estos días y todo el sentido a las patronales».

El alcalde remarca el hecho de que la semana de las fiestas de Sant Bartomeu «es nuestra manera de despedir el verano y de volver a la normalidad y las rutinas», tras una actividad incesante que se inició en junio con las fiestas del barrio de Sant Joan, que se encadenaron con el inicio de la programación cultural y lúdica que caracteriza al mes de julio, como antesala de las fiestas de Sant Roc en la playa y ahora las de Sant Bartomeu. Un ciclo de celebraciones populares que apenas dará quince días de descanso, porque en breve será el turno del barrio de Sant Xotxim, con la Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola.

Últimos actos

Para David García estas no han sido unas fiestas más. Desde que anunció que no se presentará a la reelección en el 2026, se enfrenta a «muchas últimas veces», de ahí que haya querido destacar que estas patronales «han sido unos días muy bonitos que he vivido con intensidad y emoción».

Pero más allá de esas sensaciones personales, hace hincapié en que ha sido testigo de «como la gente ha disfrutado mucho» con cada uno de los actos, señalando en especial el día de la Cridà, con la que todo dió inicio, «fue un acierto incluir una orquesta en la plaza».

En resumen, para el consistorio acaban unas fiestas participativas que se han desarrollado con normalidad de principio a fin.