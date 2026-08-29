La obra que ejecutará Moncofa para proteger Marjal Noves frente a lluvias intensas

El Ayuntamiento de Moncofa invertirá 39.000 euros en reforzar la acequia de la Illa, en el tramo situado junto a la renovada estación de bombeo de Marjal Noves. La actuación busca prevenir desprendimientos, frenar la erosión provocada por el agua y garantizar la estabilidad de una zona especialmente sensible durante los episodios de lluvias intensas.

Los trabajos contemplan la construcción de un talud de protección con piedra de escollera, una solución destinada a reforzar la parte inferior del muro de la acequia y reducir el riesgo de movimientos de tierra.

La intervención responde a la presión que soporta esta infraestructura cuando aumenta considerablemente el volumen de agua, especialmente durante lluvias torrenciales y precipitaciones de elevada intensidad.

Una actuación para evitar desprendimientos y daños en terrenos

El objetivo del proyecto es proteger el muro existente de la acequia de la Illa frente al progresivo desgaste que puede provocar la circulación del agua. La colocación de piedra de escollera permitirá reforzar su base y reducir el riesgo de descarnamientos, desprendimientos o movimientos del terreno.

Estos problemas podrían afectar no solo a la propia acequia, sino también a los terrenos privados situados en sus inmediaciones.

El primer teniente de Alcaldía de Moncofa, José María Andrés, ha destacado la necesidad de acometer estos trabajos para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de una infraestructura directamente relacionada con la gestión y evacuación del agua en esta zona del término municipal.

«Se trata de una obra necesaria, que se ejecutará este año y tiene la finalidad de reforzar el tramo de la acequia la Illa, que se encuentra al lado de la estación de bombeo de Marjal Noves», explica Andrés.

El responsable municipal advierte de que el muro existente puede sufrir descarnamientos en su parte inferior y que, si el problema no se corrige, podría tener consecuencias importantes sobre el funcionamiento del sistema de bombeo.

Moncofa protege la estación de bombeo de Marjal Noves

La actuación tendrá también un papel clave en la protección de la estación de bombeo de Marjal Noves. Un eventual desprendimiento de la tierra que forma la acequia podría comprometer esta instalación precisamente durante episodios en los que resulta fundamental disponer de la máxima capacidad para evacuar y gestionar el agua acumulada.

Con una inversión de 39.000 euros, el Ayuntamiento de Moncofa reforzará así uno de los puntos considerados más vulnerables del trazado mediante la instalación de piedra de escollera, un material utilizado habitualmente para estabilizar taludes y proteger márgenes frente a la erosión.

La obra está prevista para este año y se enmarca en las actuaciones municipales destinadas a mejorar la seguridad de las infraestructuras hidráulicas y reducir posibles incidencias ante episodios de fuertes precipitaciones.