Onda impulsa su proyección internacional y refuerza sus redes de cooperación europea

El Ayuntamiento de Onda participa esta semana en la URBACT University 2026, que se celebra en Cork (Irlanda), uno de los principales encuentros europeos de formación, intercambio y cooperación entre las ciudades que actualmente forman parte del programa europeo URBACT.

Una delegación técnica municipal se ha desplazado hasta la ciudad irlandesa para trabajar durante tres jornadas en sesiones de intercambio de experiencias, dinámicas colaborativas y visitas de estudio junto a profesionales y representantes municipales procedentes de diferentes puntos de Europa.

La presencia en Cork se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento para fortalecer sus redes internacionales de cooperación, incorporar conocimiento y metodologías innovadoras a la gestión municipal y aumentar la visibilidad de las experiencias desarrolladas en el municipio dentro del ecosistema urbano europeo.

En este sentido, el concejal de Innovación y Proyectos Europeos de Onda, Vicent Bou, ha señalado que este tipo de iniciativas: “Nos permite traer a Onda ideas y experiencias que ya están funcionando en otras ciudades y convertirlas en nuevas oportunidades para nuestros vecinos”. “Formar parte de estas redes demuestra que las buenas prácticas de Onda despiertan interés en Europa y pueden servir de ejemplo a otros municipios”, ha añadido.

Dos redes europeas, una misma estrategia de cooperación

La participación de Onda en esta edición de la URBACT University tiene una especial dimensión al estar vinculada simultáneamente a dos Redes de Transferencia europeas: CivicHeritage y Olympics4All, en las que el municipio desempeña funciones diferentes y complementarias.

Por una parte, Onda es la ciudad líder de CivicHeritage, una red europea que toma como punto de partida la experiencia desarrollada en La Campaneta Factoría Cultural para explorar cómo la recuperación y reutilización del patrimonio puede convertirse en una herramienta de regeneración urbana, participación ciudadana, cohesión social y creación de nuevos espacios para los vecinos.

La red permite a Onda compartir su experiencia con otras siete ciudades europeas: Otrokovice, en República Checa; Tønder, en Dinamarca; Varaždinske Toplice, en Croacia; Colle di Val d’Elsa, en Italia; Tetovo, en Macedonia del Norte; Alcanena, en Portugal; y Alba Iulia, en Rumanía.

Paralelamente, Onda participa como ciudad socia en Olympics4All, una red liderada por Vila Nova de Cerveira, en Portugal, que trabaja para promover el envejecimiento activo y saludable, la inclusión y la conexión social mediante la actividad física, los juegos tradicionales y las actividades adaptadas a personas mayores y otros colectivos.

Cooperación europea con retorno local

La edición de URBACT University de Cork ha reunido a profesionales y agentes locales de las actuales Redes de Transferencia para trabajar especialmente sobre participación ciudadana, implicación de actores locales y metodologías integradas de elaboración de políticas urbanas.

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En el caso de Onda, los conocimientos adquiridos tendrán continuidad a través del trabajo de los URBACT Local Groups, los grupos locales que acompañan el desarrollo de CivicHeritage y Olympics4All y que permiten implicar a áreas municipales, asociaciones, entidades, profesionales y otros actores del municipio en la adaptación de las experiencias europeas al contexto local.