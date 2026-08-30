Un apagón deja sin luz algunas zonas de Benicàssim
Los hechos han ocurrido sobre las 20 horas del domingo y tras dos horas se ha recuperado el suministro eléctrico
Alejandro Prats
Benicàssim ha sufrido este domingo por la noche una interrupción del suministro eléctrico que ha afectado durante alrededor de dos horas a buena parte del núcleo poblacional. La incidencia se registró en torno a las 20.00 horas y dejó sin luz a numerosos vecinos y visitantes que se encontraban en la localidad.
Según informó Iberdrola, la avería llegó a afectar a hasta 12.000 habitantes del municipio. Los equipos técnicos de la compañía han trabajado para localizar y reparar el fallo y finalmente han conseguido restablecer el suministro eléctrico en las zonas afectadas.
Durante las labores de intervención, los técnicos han estado trabajando para determinar el origen de la incidencia y ya se ha localizado una avería en un cable subterráneo, que estaría detrás del corte de suministro registrado en el municipio.
La interrupción del servicio se produjo en una franja horaria especialmente concurrida, coincidiendo con el inicio de los turnos de las cenas en buena parte de los establecimientos de hostelería. Tras la intervención de los equipos técnicos, la normalidad ha quedado restablecida en la localidad.
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