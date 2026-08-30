Benicarló despide las fiestas con confeti y pirotecnia
La gran afluencia de vecinos y visitantes ha abarrotado el centro de la ciudad
Después de nueve intensos días de actos festivos, Benicarló despidió este domingo sus días grandes con el multitudinario desfile de carrozas y batalla de confeti. La reina, su corte de honor, los representantes de las entidades locales, peñas, fallas, Junta Local Fallera y reinas de pueblos vecinos desfilaron sobre carrozas por el centro de la ciudad mientras lanzaban cientos de kilos de confeti al aire, inundando las calles de color y música.
Tras el paso de las carrozas dio comienzo la batalla de colores entre los niños, niñas y familias.
Record de ventas en la hostelería
La ciudadanía se resistió a dar por finalizada esta semana especial y eso se vio reflejado en el ambiente festivo que reinaba en la ciudad. Los bares y restaurantes registraron récord de ventas gracias a la gran afluencia de vecinos y visitantes.
Las calles más céntricas estuvieron abarrotadas durante toda la tarde, y es que en ellas también se encontraba el Mercado Medieval, que ha permanecido abierto durante todo el fin de semana, así como El Catxull, en la plaza de la Constitución, que ha sido el epicentro festivo de los tardeos de las fiestas.
Tras el desfile, llega el broche de oro. Un espectáculo itinerante de La Fam Teatre guiará a los benicarlandos y benicarlandas desde el Magatzem de la Mar hasta la playa del Morrongo, donde se disparará el castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Tomás para concluir los festejos.
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