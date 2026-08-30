Burriana licita por más de 190.000 euros las obras de rehabilitación de la Casa Museo Cardenal Tarancón

El Ayuntamiento de Burriana ha licitado las obras de rehabilitación y adecuación de la Casa Museo Cardenal Tarancón. Las obras salen a concurso público con un presupuesto base de licitación de 190.066,80 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses desde la firma del acta de replanteo. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 14 de septiembre.

La actuación arquitectónica prevé la adecuación integral de 315 metros cuadrados construidos, distribuidos entre las plantas baja, primera y segunda. Los trabajos permitirán subsanar las deficiencias del inmueble tras 20 años de inactividad y adaptarlo a la normativa vigente en materia de seguridad, telecomunicaciones y accesibilidad universal. Asimismo, se instalará un sistema de climatización eficiente de Volumen de Refrigerante Variable (VRF) con recuperación de calor, una tecnología de alta eficiencia energética que permite regular la temperatura de cada sala de forma independiente según sus necesidades de uso, optimizando el consumo eléctrico y garantizando la adecuada conservación de las piezas expuestas.

Entre las reformas proyectadas destacan además la reestructuración diáfana de las salas expositivas, la rehabilitación de la fachada y la instalación de un paramento continuo de vidrio en la escalera interior, además de la puesta en servicio del ascensor existente.

Un espacio para el legado histórico

Esta licitación supone el paso definitivo tras el trabajo previo desarrollado por el consistorio de la capital de la Plana Baixa para hacer realidad la apertura del espacio. En primer lugar, el ayuntamiento formalizó un convenio de colaboración estratégica con el Obispado de Segorbe-Castellón para poner en marcha el Museo Parroquial Cardenal Tarancón en la calle Barranquet y albergar la «Colección Museográfica Permanente del Cardenal Tarancón». A este acuerdo le siguió la firma del convenio con la familia de Don Vicente Enrique y Tarancón para la recepción de su legado material y personal, culminando este proceso preparatorio con la presentación pública de la identidad gráfica corporativa del museo, inspirada en la propia firma del cardenal y el escudo eclesiástico.

Gracias a este camino, el renovado edificio exhibirá en las mejores condiciones piezas de alto valor histórico como el anillo episcopal de marfil, el báculo, el rosario de Juan Pablo II, su máquina de escribir o el documento original de la homilía de la coronación del Rey Don Juan Carlos I.

Ciudad de Museos

Dentro de esta apuesta por dotar al municipio de un valor diferencial frente a otros destinos de la provincia, el consistorio ha logrado desbloquear con la Generalitat Valenciana la situación administrativa del Museo de la Naranja tras 14 años cerrado, asumiendo su gestión directa para garantizar su reapertura. Con estas acciones y la del propio Museo Cardenal Tarancón, el consistorio avanza en la hoja de ruta de su iniciativa «Burriana, Ciudad de Museos», un proyecto que busca consolidar, a largo plazo, una red sólida para la gestión, conservación y divulgación de la cultura y el patrimonio de Burriana.

De este modo, y en consonancia con las subvenciones anuales dirigidas a la rehabilitación de fachadas modernistas, el ejecutivo municipal continúa protegiendo y proyectando el patrimonio cultural e histórico para transformar Burriana en un auténtico museo al aire libre que invite a vecinos y visitantes a disfrutar de un recorrido único por sus calles.

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que “con esta licitación damos un paso definitivo para hacer realidad la reapertura de un espacio emblemático del patrimonio de Burriana, adecuando las instalaciones para que el público disfrute de este espacio en las condiciones que merece”.

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Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha manifestado que “seguimos cumpliendo con la palabra dada a los vecinos de Burriana, desbloqueando y poniendo en marcha proyectos paralizados durante años para posicionar a nuestra ciudad como un referente cultural y turístico dentro de la estrategia 'Burriana, Ciudad de Museos', rindiendo además el merecido tributo a una de las figuras históricas más universales de nuestra ciudad”.