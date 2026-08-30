Onda dedica sus fiestas del CIM Montí a la tercera edad con diversas actividades

El Ayuntamiento de Onda ha presentado la programación oficial de las fiestas del CIM Montí, consolidando así la iniciativa de ofrecer una agenda de ocio de calidad para los más mayores del municipio. Este año, el Centro Integral de Mayores Montí y otros espacios de la localidad se convertirán en el epicentro de la actividad del viernes 11 al martes 15 de septiembre, con actuaciones musicales, bailes y teatro.

La concejala de Envejecimiento Activo de Onda, Maribel Raigada, ha presentado en colaboración con el Consejo de Usuarios del CIM el programa oficial de este año y ha señalado: “Estas fiestas son un merecido homenaje a nuestros mayores”. “Hemos diseñado una programación pensada para que disfruten de unos días inolvidables”, ha añadido.

El cartel de esta edición destaca por una propuesta diseñada para dinamizar la vida social de los mayores, fomentar el envejecimiento activo y asegurar que el entretenimiento llegue a todos de forma accesible.

Las festividades darán inicio el viernes 11 a las 18.30 horas, momento en el que la Escuela Municipal de Teatro de Onda será la encargada de inaugurar la agenda en el CIM Montí con la obra de teatro gratuita 'Herencia Fantasma', escrita y dirigida por Ferrán Garrigues. Se trata de una comedia que arranca con una herencia pendiente de resolver y que reúne a varios sobrinos en una casa familiar.

Durante el fin de semana, destacará la actuación musical del dúo La Clave el sábado 12 a las 21.30 horas. Al día siguiente, el domingo 13 a las 17.00 horas, la tradición y el folclore tomarán el relevo con la esperada actuación del Grup Folklòric d'Onda en la Residencia de la Tercera Edad. Y por la tarde, los mayores podrán disfrutar de la actuación musical de Bertín, a las 18.30 horas, en el CIM Montí.

El lunes 14 será el día grande de las fiestas, que iniciará la jornada con una Santa Misa en sufragio de familiares, amigos y compañeros fallecidos en la Iglesia de la Asunción. Seguidamente, se hará entrega de los trofeos a los ganadores de los diferentes concursos que ha organizado el centro y tendrá lugar una comida de hermandad en homenaje al socio y socia de mayor edad. Además, a las 18.00 horas el Teatro Mónaco abrirá sus puertas, con acceso totalmente gratuito, para acoger la representación del Musical 'Kronos'.

Finalmente, el cierre de la programación correrá a cargo del Dúo Fantasía el martes 15. Esta agrupación pondrá el broche de oro a esta edición a las 18.30 horas con un gran baile y sorpresa de final de fiestas en las instalaciones del CIM Montí.

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Unas fiestas consolidadas

Con esta nueva edición, las fiestas dedicadas a los mayores reafirman su posición como una de las citas sociales y culturales más destacadas y esperadas de la programación municipal en Onda. Un recorrido de primer nivel que demuestra la apuesta en firme del Ayuntamiento por el cuidado y el disfrute de sus mayores.