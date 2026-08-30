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La respuesta de un pueblo de Castellón para salvar su iglesia sorprende: más de 19.000 euros recaudados

La campaña, impulsada por vecinos y veraneantes de Puebla de Arenoso, busca completar la financiación necesaria para restaurar la cubierta del templo con la ayuda de donaciones particulares

Estado actual de la iglesia de Puebla de Arenoso

Estado actual de la iglesia de Puebla de Arenoso / Mediterráneo

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Marta Solsona

Marta Solsona

La restauración de la iglesia parroquial de Puebla de Arenoso ha dado un importante paso adelante gracias a la respuesta de vecinos y personas vinculadas al municipio. La campaña de recaudación puesta en marcha hace apenas unos días ya ha conseguido reunir más de 19.000 euros desde finales de julio, una cifra que aunque sea elevada, sigue estando lejos del objetivo total, que son ni más ni menos que 460.000 euros.

Captura de pantalla del estado de la recaudación en la página web actualmente

Captura de pantalla del estado de la recaudación en la página web actualmente / Parroquia Puebla de Arenoso

La iniciativa no ha partido de la parroquia, sino de los propios vecinos, veraneantes y de la Asociación Ermitas Medievales de Arenoso, que decidieron movilizarse al comprobar que las ayudas previstas del Obispado y de la Conselleria no serían suficientes para cubrir el coste total de las obras.

"Han sido los vecinos y veraneantes quienes han tomado la iniciativa y la verdad es que ha sido un gustazo"

José Marin del Val

— Párroco de Puebla de Arenoso

El párroco de Puebla de Arenoso, José Marín, destaca la implicación del pueblo en un proyecto que considera fundamental para preservar uno de los edificios más representativos del municipio. "Han sido ellos quienes han tomado la iniciativa y la verdad es que ha sido un gustazo. Lo han organizado todo muy bien y en muy poco tiempo ya han conseguido recaudar 19.000 euros", explica.

Grietas en la estructura y en los cimientos y deterioro de las vigas

Grietas en la estructura y en los cimientos y deterioro de las vigas / Parroquia Puebla de Arenoso

La fuerza del pueblo

La campaña comenzó con el lanzamiento de una página web en la que cualquier persona puede realizar una aportación económica. Además de facilitar las donaciones, la plataforma explica el proyecto de restauración y muestra de forma visual cómo se destinará el dinero recaudado.

Uno de los aspectos más originales de la iniciativa es que los colaboradores pueden financiar simbólicamente distintos elementos de la futura rehabilitación, como vigas, tejas o diferentes partes de la cubierta. Según el párroco, este sistema ayuda a que las personas comprendan mejor el alcance del proyecto y se impliquen con mayor facilidad.

Captura de pantalla de las diferentes donaciones que puedes hacer desde la página web de la iglesia

Captura de pantalla de las diferentes donaciones que puedes hacer desde la página web de la iglesia / Parroquia Puebla de Arenoso

"A veces la gente quiere colaborar, pero no sabe cómo hacerlo. Cuando ve que una viga cuesta una cantidad determinada o que puede aportar para varias tejas, se anima mucho más", señala.

Confianza en alcanzar el objetivo

Aunque todavía queda camino por recorrer para completar el presupuesto, desde la parroquia se muestran optimistas. José confía en que la combinación de las ayudas institucionales, la aportación del Obispado y el apoyo de particulares permita reunir el dinero necesario para ejecutar la restauración.

"Tenemos esperanza de llegar"

José Marín del Val

— Párroco de la iglesia de Puebla de Arenoso

"Tenemos esperanza de llegar. Entre lo que aporta el Obispado, las ayudas de la Conselleria y las donaciones de los fieles y de todas las personas que quieran apostar por un edificio con un gran valor cultural para el pueblo, creemos que será posible", afirma.

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La restauración permitirá intervenir en la cubierta de la iglesia para frenar su deterioro y garantizar la conservación de un inmueble que forma parte del patrimonio histórico y sentimental de Puebla de Arenoso. Los impulsores de la campaña confían ahora en que la difusión de la iniciativa siga atrayendo nuevas aportaciones y permita hacer realidad un proyecto largamente esperado por el municipio.

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