El salón de plenos de Benicàssim cambiará de imagen con una reforma de cerca de 55.000 euros

Nuevo estrado, paredes revestidas con paneles acústicos, cuatro grandes ventanales renovados y un techo preparado para mejorar la sonoridad de la sala. El salón de plenos de Benicàssim afrontará una transformación notable de su imagen actual con una reforma que el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación por 54.841 euros y que pretende modernizar un espacio marcado, según el propio expediente, por su antigüedad y deterioro.

La actuación irá mucho más allá de una puesta a punto estética. Uno de los principales cambios se concentrará en el lugar desde el que se celebran las sesiones plenarias. La plataforma existente será desmontada para instalar un nuevo suelo técnico elevado de más de 65 metros cuadrados, distribuido a dos niveles y conectado mediante una rampa. Los planos reflejan también una nueva organización de los puestos destinados al alcalde, tenientes de alcalde, concejales, Secretaría e Intervención.

El proyecto pone asimismo el foco en la acústica y los acabados interiores. Las paredes incorporarán alrededor de 140 metros cuadrados de revestimiento de palillería acústica, mientras que el actual falso techo dejará paso a más de 167 metros cuadrados de paneles acústicos de lana de roca. La zona del estrado recibirá además un revestimiento porcelánico de gran formato y se renovará la pintura de diferentes paramentos.

Cuatro nuevos ventanales

Otro de los cambios visibles afectará a las cuatro grandes carpinterías exteriores del salón, de aproximadamente 2,90 metros de ancho por 2,05 de alto. Serán sustituidas por nuevos cerramientos de PVC con acristalamiento bajo emisivo y control solar, una intervención que concentra por sí sola 5.600 euros del presupuesto de ejecución material.

La memoria contempla igualmente la adecuación de la instalación eléctrica y actuaciones sobre los equipos audiovisuales, además del desmontaje de 43 butacas existentes. Las luminarias y los difusores de aire acondicionado situados en el falso techo se retirarán durante los trabajos para volver a colocarse posteriormente.

La reforma tiene un presupuesto de ejecución material de 37.457,14 euros que, una vez añadidos gastos generales, beneficio industrial e IVA, eleva el importe de licitación hasta los 54.841 euros. El plazo previsto para ejecutar las obras será de tres meses.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 14 de septiembre. El precio tendrá el mayor peso en la adjudicación, acompañado por la garantía adicional que puedan ofrecer los licitadores. Con la intervención, el Ayuntamiento busca renovar tanto la imagen como las condiciones de uso de uno de los espacios institucionales más representativos de la Casa de Cultura.