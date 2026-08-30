Tremendo susto en los 'bous embolats' de l'Alcora: un rabero resbala y el toro se le echa encima

La primera jornada taurina de las Fiestas del Cristo de l'Alcora dejó este sábado 29 de agosto uno de esos momentos que hacen contener la respiración a los aficionados. Durante la celebración de los bous embolats, un rabero sufrió una caída cuando se encontraba muy cerca del toro y el animal se abalanzó sobre él. Pese a que llegó a impactarle en varias ocasiones, todo fue de forma leve, ya que no le provocó daños graves.

El incidente se produjo con el primer toro embolado de la noche, un ejemplar de la ganadería Domínguez Camacho, patrocinado por el Ayuntamiento de l'Alcora.

El rabero había aguantado durante bastante tiempo al animal y protagonizó una buena salida. Sin embargo, tras soltar el rabo trató de volver a acercarse al toro para 'rodarlo', resbaló y cayó al suelo.

Fue entonces cuando el toro se giró rápidamente y se abalanzó hacia él. El animal llegó a situarse a escasa distancia, pero el rabero consiguió librarse del impacto mientras numerosos aficionados salían de inmediato para tratar de protegerlo y distraer al astado.

La tensión todavía aumentó unos segundos después. El hombre consiguió incorporarse, pero volvió a caer al suelo y el toro regresó de nuevo hacia su posición, provocando otro momento de enorme incertidumbre entre los presentes.

Finalmente, varios aficionados consiguieron controlar parcialmente al animal agarrándolo del rabo, lo que permitió que el rabero pudiera levantarse y ponerse a salvo.

El susto se produjo en el primero de los cuatro toros que fueron embolados durante la noche del sábado, dentro de la jornada inaugural de los festejos taurinos de las Fiestas del Cristo de l'Alcora.

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Multitudinario encierro

Por otro lado, el esperado primer acto taurino de las Fiestas del Cristo de l'Alcora cumplió las expectativas. El encierro de Domínguez Camacho, a las 12.00 horas y sufragado por el ayuntamiento, concentró a miles de personas en la capital de l'Alcalatén. La carrera se desarrolló de forma limpia y sin incidentes.