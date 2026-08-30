Trenes, elecciones, vals junto al mar y una boda: consulta toda la programación de la Belle Époque de Benicàssim

Un tren con viajeros de época, unas elecciones para escoger alcalde, una boda en Villa Elisa y un gran vals frente al Mediterráneo. La Belle Époque de Benicàssim ya tiene cerrada la programación con la que celebrará su XV aniversario del 4 al 6 de septiembre, tres jornadas que volverán a transformar Las Villas y el paseo Pilar Coloma en un escenario inspirado en los primeros años del siglo XX.

Más de medio centenar de propuestas darán forma a una edición especialmente participativa, en la que el público podrá dejar de ser únicamente espectador para entrar en las recreaciones, recorrer el paseo en tren, votar en unas elecciones, sumarse al desfile o participar en los bailes.

El ferrocarril tendrá un papel destacado desde el arranque del viernes. La programación comenzará a las 17.30 con la recreación de la inauguración de un apeadero en el Mirador dels Canons y continuará con la llegada a Las Villas de un convoy procedente de Valencia. El público también podrá realizar gratuitamente dos recorridos en tren por el paseo Pilar Coloma, a las 18.30 y 19.30, hasta completar plazas.

Las Villas eligen alcalde

Una de las tramas más singulares llegará también el viernes con unas elecciones teatralizadas entre los dos históricos bandos de Las Villas. Don Sebastián Conde representará a El Infierno y don Mauricio Cerdán defenderá a la Corte Celestial en una campaña con candidatos, promesas, papeletas y urnas en la que los visitantes podrán participar.

La votación continuará hasta el sábado, cuando a las 19.00 tendrá lugar el cierre de las urnas, el escrutinio y la proclamación del vencedor frente a Villa Amparo.

La primera jornada tendrá además uno de los actos especiales preparados por el aniversario: el Ambigú XV Aniversario en Villa Elisa, a partir de las 20.30 y con indumentaria de época obligatoria. La noche continuará a las 22.00 frente a Villa María con un espectáculo de zarzuela y cuplé.

Programa de esta edición de la Belle Époque del viernes. / MEDITERRÁNEO

El sábado llevará buena parte de la actividad a la calle desde las 11.00 con el mercado modernista, los concursos de fotografía y pintura rápida y una exposición de carruajes históricos. También habrá talleres y un carrusel modernista gratuito para el público familiar.

El desfile del XV aniversario recorrerá el frente marítimo a partir de las 17.30, desde Villa Ana hasta Villa Elisa, acompañado por música y abierto a quienes quieran incorporarse caracterizados de época.

La música volverá a tomar el relevo al caer la tarde. A las 20.30, Villa María acogerá Un vals junto al mar, una de las propuestas especiales de esta edición, con música en directo y baile antes de invitar también al público a incorporarse.

Las actividades programadas para la jornada del sábado. / MEDITERRÁNEO

Una boda para cerrar el aniversario

El domingo reservará una de las recreaciones más llamativas de todo el programa. Rosita y Mauricio celebrarán su boda a las 17.30 en los jardines de Villa Elisa, convertida para la ocasión en uno de los grandes acontecimientos sociales de esta particular colonia de veraneantes.

El mercado modernista, los carruajes, los talleres florales y el concurso de indumentaria mantendrán la actividad durante la última jornada, que continuará desde las 19.30 con una verbena de swing frente a Villa Amparo y, a las 20.30, con el tradicional baile del farolillo.

La Belle Époque pondrá el broche a sus 15 años a las 21.00 del domingo 6 con un castillo de fuegos artificiales frente al Mediterráneo, cierre de tres días en los que Las Villas volverán a recuperar el ambiente, los personajes y las costumbres que marcaron los primeros tiempos del turismo en Benicàssim.