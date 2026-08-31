Alcalà de Xivert despide unas fiestas multitudinarias y cede el testigo a Alcossebre
El municipio cierra ocho días intensa actividad en honor a San Juan Bautista con récord de participación y se prepara para el relevo marítimo el 2 de septiembre
Alcalà de Xivert puso el punto final a sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista y el Sagrado Corazón de Jesús. Fueron jornadas caracterizadas por una alta participación y un ambiente muy intenso en cada uno de los actos programados. Los vecinos y visitantes se volcaron por completo en unas celebraciones que combinan tradición, devoción y ocio. Ahora, la actividad institucional y festiva se traslada a la costa, ya que el núcleo de Alcossebre tomará el relevo festivo del 2 al 6 de septiembre tras un breve y necesario descanso.
Éxito de los actos de clausura
La última jornada del programa festivo xivertense concentró actividades para todos los públicos y edades. La gastronomía local cobró protagonismo con el cierre de la Ruta de la Tapa y la celebración de la popular ‘Vermutà’, que reunió a gran parte del vecindario. Los más pequeños disfrutaron de un refrescante parque acuático que incluyó el reparto de horchata. Los actos solemnes tuvieron su espacio con la misa mayor en honor al Sagrado Corazón de Jesús.
Por la noche, el fuego tomó las calles con el tradicional ‘correfocs’ y un espectacular castillo de fuegos artificiales que anunció oficialmente el final de los festejos.
Una participación de récord
El balance general de estas fiestas destaca de forma unánime por la asistencia masiva a los eventos nocturnos y gastronómicos. Entre los momentos más multitudinarios de la semana, sobresalió la cena popular del ‘tombet de bou’, que congregó a centenares de personas en un ambiente de hermandad.
Asimismo, el plato fuerte musical llegó con la actuación de la orquesta La Misión, un espectáculo que logró reunir a 1.500 personas y se convirtió en uno de los grandes hitos de la programación de este año. El relevo festivo ya está en marcha dentro del propio término municipal. El Ayuntamiento ha previsto un periodo de 48 horas de descanso para que operarios y vecinos puedan recuperar fuerzas tras la intensidad de los días vividos en el interior. A partir del próximo miércoles, Alcossebre asumirá el protagonismo con otros cinco días de fiesta por delante. El núcleo costero ya ultima los preparativos para replicar el éxito organizativo y de público en una recta final del verano que promete ser igualmente vibrante.
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