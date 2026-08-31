Burriana acelera el montaje de los cadafals del recinto taurino para la Misericòrdia 2026

El Ayuntamiento de Burriana está ultimando los preparativos para las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de la Misericòrdia, que darán inicio el próximo viernes. Entre las actuaciones que se están llevando a cabo, destaca el montaje de los 90 cadafals que se integran en el recinto taurino, un trabajo que las peñas ya han comenzado.

Para minimizar el impacto sonoro y las molestias a la ciudadanía, el montaje se realiza en dos fases. Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre se levantará el recinto principal, y las estructuras deberán estar listas para la primera inspección de seguridad, que se llevará a cabo este miércoles.

El montaje de las escaleras se realizará el jueves 3 de septiembre a las 19.00 horas, dejando todo listo para las ocho jornadas de actos taurinos, dando así el pistoletazo de salida a un programa que contará con toros cerriles y encierros.

Accesibilidad e inclusión

Una de las iniciativas destacadas es la instalación de un cadafal adaptado en la plaza Mayor. Esta estructura, que se viene montando desde el 2006, tiene como objetivo que las personas con movilidad reducida y diversidad funcional psíquica puedan disfrutar de los festejos taurinos en un entorno seguro e inclusivo. La gestión de los turnos en este espacio está a cargo de la Asociación Colectivo de Discapacitados de Burriana (Acodis), que hace un llamamiento al civismo y el respeto.

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, destaca que “desde el equipo de gobierno estamos trabajando para tener unas fiestas seguras, analizando cada decisión al detalle y con una programación completa para que nadie se quede en casa y podamos disfrutar de nuestra semana grande”.