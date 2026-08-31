El desarrollo de Belcaire Sur despierta el interés de inversores para construir un hotel en Moncofa

El desarrollo urbanístico de Belcaire Sur ha comenzado a despertar el interés de inversores vinculados al sector turístico y hotelero ante la posibilidad de construir un hotel en esta zona del litoral de Moncofa. Entre los primeros grupos que han mostrado interés se encuentra La Marina de Alicante, mientras el Ayuntamiento avanza en la licitación de las obras de reconstrucción y recuperación del ámbito, presupuestadas en más de 12 millones de euros.

Fuentes municipales han confirmado el interés de este grupo empresarial, aunque precisan que, por el momento, se trata de una primera aproximación. Será necesario esperar a que avance el procedimiento administrativo y, especialmente, a que las obras estén adjudicadas y cuenten con un calendario definido para que los posibles inversores puedan dar pasos más firmes.

La licitación impulsada por el Ayuntamiento de Moncofa para las obras de reconstrucción y recuperación del desarrollo urbanístico de Belcaire Sur supone una de las principales actuaciones previstas para el litoral sur de la localidad. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 16 de septiembre para presentar sus propuestas económicas.

La apertura de este proceso supone un paso decisivo para desbloquear y recuperar una amplia zona del litoral de Moncofa que durante años ha estado paralizada por los tribunales. Es precisamente la puesta en marcha de esta actuación la que ha comenzado a atraer la atención de operadores privados, especialmente del sector hotelero, interesados en los solares previstos para albergar futuros establecimientos turísticos.

Belcaire Sur gana atractivo para la inversión turística

El ámbito de Belcaire Sur presenta unas características singulares dentro del litoral de Moncofa. Se trata de un espacio situado en la zona sur de la localidad, entre el núcleo urbano de la playa de Moncofa y la urbanización La Torre-Camí Cabres, en un enclave que durante años ha mantenido buena parte de su potencial urbanístico sin desarrollar.

La recuperación del PAI puede convertirse así en un punto de inflexión para esta parte del municipio. La actuación no solo permitirá avanzar en la urbanización y recuperación del ámbito, sino que puede sentar las bases para la llegada de nuevas inversiones privadas relacionadas con el turismo, la hostelería y los servicios vinculados al uso residencial y vacacional del litoral.

Uno de los principales atractivos de Belcaire Sur es precisamente la existencia de parcelas destinadas a la construcción de establecimientos hoteleros. Esta circunstancia convierte el ámbito en una de las zonas con mayor potencial para ampliar la oferta turística de Moncofa.

El municipio dispone de varios kilómetros de costa y de un importante atractivo vinculado al turismo de playa, pero actualmente carece de infraestructura hotelera. La llegada de un establecimiento de estas características permitiría, por tanto, ampliar las posibilidades de alojamiento y favorecer un incremento de las pernoctaciones.

Desde el Ayuntamiento consideran que el interés mostrado por los primeros empresarios puede ser únicamente el comienzo. Las fuentes municipales consultadas señalan que será en los próximos meses, una vez adjudicados los trabajos de recuperación de Belcaire Sur y cuando exista una previsión concreta sobre el calendario de ejecución, cuando los posibles inversores podrán dar pasos más firmes.

La situación todavía se encuentra en una fase inicial. Las empresas que opten a hacerse cargo de la actuación disponen hasta el 16 de septiembre para presentar sus ofertas, por lo que será necesario conocer primero el resultado de este procedimiento y la posterior adjudicación para determinar cuándo podrán comenzar materialmente los trabajos.

Una vez despejada esta incógnita y establecido un horizonte para la finalización de las obras, los inversores dispondrán de una mayor seguridad respecto a los plazos y las condiciones en las que quedará preparada la zona, algo especialmente relevante para proyectos de gran envergadura como los establecimientos hoteleros.

Alós destaca la ubicación “privilegiada” de Belcaire Sur

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha destacado precisamente el carácter estratégico de este enclave. El primer edil considera que “Belcaire Sur se encuentra en un punto especialmente privilegiado del municipio por su ubicación en primera línea de playa y por las posibilidades que ofrece desde el punto de vista turístico”.

Para el alcalde, la eventual llegada de un establecimiento hotelero supondría además una importante novedad para Moncofa. “Esta zona se encuentra en un punto muy privilegiado, dado que se encuentra en primera línea de playa, punto por donde transcurre el sendero azul europeo a su paso por Moncofa”, ha señalado.

Belcaire Sur se encuentra en un punto especialmente privilegiado del municipio por su ubicación en primera línea de playa y por las posibilidades que ofrece desde el punto de vista turístico Wences Alós — Alcalde de Moncofa

El alcalde considera que, si finalmente se materializa el interés empresarial existente, la instalación de un hotel sería "algo muy necesario" para la localidad, especialmente desde el punto de vista turístico.

Moncofa cuenta con un importante atractivo vinculado al litoral, pero actualmente no dispone de ningún hotel, una circunstancia que limita las posibilidades de captar determinados perfiles de visitantes y de incrementar las pernoctaciones en el municipio.