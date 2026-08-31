La electricidad vuelve a fallar en Benicàssim: segundo apagón en dos días

Benicàssim ha sufrido este lunes una nueva interrupción del suministro eléctrico, apenas 24 horas después del apagón que afectó a buena parte del municipio. La incidencia se ha registrado en diferentes zonas del pueblo y de la playa y, en un primer momento, dejó sin electricidad a unos 8.000 clientes.

Según ha confirmado Iberdrola, la avería de este lunes no guarda relación con la registrada el domingo. Los equipos técnicos de la compañía han trabajado para localizar el fallo y han conseguido restablecer el suministro con rapidez, de manera que la electricidad ha ido recuperándose progresivamente a penas unos minutos después de la caída.

El nuevo apagón se ha producido además en los instantes previos al partido del CD Castellón, una circunstancia que ha podido generar preocupación entre los aficionados albinegros residentes en Benicàssim que se disponían a seguir el encuentro.

La incidencia ya ha quedado solucionada y la situación en el municipio ha recuperado la normalidad.

El apagón del domingo

La nueva avería se produce después del apagón registrado este domingo por la noche, que afectó durante alrededor de dos horas a buena parte de Benicàssim.

La interrupción comenzó en torno a las 20.00 horas y, según informó Iberdrola, llegó a afectar a unos 8.400 clientes. La avería se localizó finalmente en un cable subterráneo.

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Poco después de las 22.30 horas todavía quedaban unos 1.400 clientes sin servicio, según fuentes municipales, mientras los técnicos continuaban trabajando para reparar la avería. Posteriormente, el suministro quedó restablecido en las zonas afectadas.